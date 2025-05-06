SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Simple Simple
Markus

Simple Simple

Markus
0 inceleme
Güvenilirlik
23 hafta
0 / 0 USD

büyüme başlangıcı: 2025 2%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
412
Kârla kapanan işlemler:
223 (54.12%)
Zararla kapanan işlemler:
189 (45.87%)
En iyi işlem:
34.42 USD
En kötü işlem:
-76.59 USD
Brüt kâr:
939.74 USD (36 390 pips)
Brüt zarar:
-1 106.72 USD (38 686 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (64.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
64.30 USD (11)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
67.25%
Maks. mevduat yükü:
31.69%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
-0.40
Alış işlemleri:
281 (68.20%)
Satış işlemleri:
131 (31.80%)
Kâr faktörü:
0.85
Beklenen getiri:
-0.41 USD
Ortalama kâr:
4.21 USD
Ortalama zarar:
-5.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-75.18 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-216.90 USD (7)
Aylık büyüme:
-15.47%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
215.69 USD
Maksimum:
419.06 USD (59.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.85% (419.06 USD)
Varlığa göre:
63.04% (907.95 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 358
XAUUSD 32
EURUSD 17
EURGBP 5
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD -15
XAUUSD -68
EURUSD -70
EURGBP -14
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 5.2K
XAUUSD -6.1K
EURUSD -263
EURGBP -1.1K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +34.42 USD
En kötü işlem: -77 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +64.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -75.18 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
InstaForex-Server
0.00 × 4
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 2
FXPIG-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
VantageInternational-Live 4
0.97 × 87
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
Hankotrade-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real10
1.00 × 3
Exness-MT5Real2
1.25 × 8
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
ICMarketsEU-MT5-4
1.51 × 185
Forex.com-Live 536
1.56 × 156
ICMarketsSC-MT5-2
1.66 × 7861
itexsys-Platform
1.67 × 3
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
2.07 × 188
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
73 daha fazla...
Minimum 500 USD

Target 5-10% /monthly

İnceleme yok
2025.09.23 11:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.65% of days out of 154 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 19:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 16:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 15:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 05:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 05:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 19:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 10:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 09:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 07:25
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 05:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 15:10
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.10 11:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 08:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 07:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 01:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.25 09:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.56% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.25 08:03
Share of days for 80% of growth is too low
