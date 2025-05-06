- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
412
Kârla kapanan işlemler:
223 (54.12%)
Zararla kapanan işlemler:
189 (45.87%)
En iyi işlem:
34.42 USD
En kötü işlem:
-76.59 USD
Brüt kâr:
939.74 USD (36 390 pips)
Brüt zarar:
-1 106.72 USD (38 686 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (64.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
64.30 USD (11)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
67.25%
Maks. mevduat yükü:
31.69%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
-0.40
Alış işlemleri:
281 (68.20%)
Satış işlemleri:
131 (31.80%)
Kâr faktörü:
0.85
Beklenen getiri:
-0.41 USD
Ortalama kâr:
4.21 USD
Ortalama zarar:
-5.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-75.18 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-216.90 USD (7)
Aylık büyüme:
-15.47%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
215.69 USD
Maksimum:
419.06 USD (59.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.85% (419.06 USD)
Varlığa göre:
63.04% (907.95 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|358
|XAUUSD
|32
|EURUSD
|17
|EURGBP
|5
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|-15
|XAUUSD
|-68
|EURUSD
|-70
|EURGBP
|-14
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|5.2K
|XAUUSD
|-6.1K
|EURUSD
|-263
|EURGBP
|-1.1K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +34.42 USD
En kötü işlem: -77 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +64.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -75.18 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
InstaForex-Server
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 2
|
FXPIG-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
GOMarketsIntl-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
VantageInternational-Live 4
|0.97 × 87
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|1.00 × 3
|
Exness-MT5Real2
|1.25 × 8
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.51 × 185
|
Forex.com-Live 536
|1.56 × 156
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.66 × 7861
|
itexsys-Platform
|1.67 × 3
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
GOMarketsMU-Live
|2.07 × 188
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.21 × 189
Minimum 500 USD
Target 5-10% /monthly
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
2%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
23
98%
412
54%
67%
0.84
-0.41
USD
USD
63%
1:500