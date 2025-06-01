Gold Plus sinyali, gelişmiş bir piyasa yapısı kurulumu ve trend filtreleriyle çalışır. İşlem yapmaya başlamak için gereken tutar, işlem sinyalinin yaklaşık hisse senedi seviyesidir; ancak daha az yatırım yapmak istiyorsanız, lütfen galerideki diğer sinyalime bakın.





Yasal Uyarı:

CFD ve forex ticareti kaldıraçlı ürünlerdir ve sermayeniz risk altında olabilir. CFD ve FX ticareti herkes için uygun olmayabilir. Kaybetmeye hazır olduğunuzdan fazlasını riske atmamalısınız; mutlaka finansal danışmanınızla iletişime geçin.