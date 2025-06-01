SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Gold ECN800
Raphael Okonkwo

Gold ECN800

Raphael Okonkwo
0 inceleme
Güvenilirlik
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 217%
FBS-Real-6
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
204
Kârla kapanan işlemler:
140 (68.62%)
Zararla kapanan işlemler:
64 (31.37%)
En iyi işlem:
312.54 USD
En kötü işlem:
-183.00 USD
Brüt kâr:
3 119.52 USD (62 384 pips)
Brüt zarar:
-1 351.00 USD (54 883 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (307.22 USD)
Maksimum ardışık kâr:
590.35 USD (6)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
25.93%
Maks. mevduat yükü:
67.17%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
5.37
Alış işlemleri:
108 (52.94%)
Satış işlemleri:
96 (47.06%)
Kâr faktörü:
2.31
Beklenen getiri:
8.67 USD
Ortalama kâr:
22.28 USD
Ortalama zarar:
-21.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-305.62 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-329.28 USD (5)
Aylık büyüme:
34.20%
Yıllık tahmin:
414.96%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
329.28 USD (17.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.56% (305.62 USD)
Varlığa göre:
44.72% (764.25 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 202
archived 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.2K
archived 576
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 7.5K
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +312.54 USD
En kötü işlem: -183 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +307.22 USD
Maksimum ardışık zarar: -305.62 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TradeWise-LiveUS
0.00 × 1
FXCM-USDDemo02
0.00 × 1
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 6
Exness-Real2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
IronFXBM-Real1
0.00 × 1
Axi-US07-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 2
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 1
Alpari-Trade
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.00 × 6
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
EGlobal-Cent4
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
84 daha fazla...
Gold Plus sinyali, gelişmiş bir piyasa yapısı kurulumu ve trend filtreleriyle çalışır. İşlem yapmaya başlamak için gereken tutar, işlem sinyalinin yaklaşık hisse senedi seviyesidir; ancak daha az yatırım yapmak istiyorsanız, lütfen galerideki diğer sinyalime bakın.

Yasal Uyarı:
CFD ve forex ticareti kaldıraçlı ürünlerdir ve sermayeniz risk altında olabilir. CFD ve FX ticareti herkes için uygun olmayabilir. Kaybetmeye hazır olduğunuzdan fazlasını riske atmamalısınız; mutlaka finansal danışmanınızla iletişime geçin.

İnceleme yok
2025.08.12 17:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.06 09:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.04 08:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.04 02:21
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.04 01:21
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.03 15:00
Share of trading days is too low
2025.06.03 15:00
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.03 15:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.03 15:00
High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.01 13:08
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.01 13:08
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.01 13:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.01 13:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.01 13:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.06.01 13:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 26 days
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.