- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
204
Kârla kapanan işlemler:
140 (68.62%)
Zararla kapanan işlemler:
64 (31.37%)
En iyi işlem:
312.54 USD
En kötü işlem:
-183.00 USD
Brüt kâr:
3 119.52 USD (62 384 pips)
Brüt zarar:
-1 351.00 USD (54 883 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (307.22 USD)
Maksimum ardışık kâr:
590.35 USD (6)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
25.93%
Maks. mevduat yükü:
67.17%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
5.37
Alış işlemleri:
108 (52.94%)
Satış işlemleri:
96 (47.06%)
Kâr faktörü:
2.31
Beklenen getiri:
8.67 USD
Ortalama kâr:
22.28 USD
Ortalama zarar:
-21.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-305.62 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-329.28 USD (5)
Aylık büyüme:
34.20%
Yıllık tahmin:
414.96%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
329.28 USD (17.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.56% (305.62 USD)
Varlığa göre:
44.72% (764.25 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|202
|archived
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.2K
|archived
|576
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|7.5K
|archived
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +312.54 USD
En kötü işlem: -183 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +307.22 USD
Maksimum ardışık zarar: -305.62 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TradeWise-LiveUS
|0.00 × 1
|
FXCM-USDDemo02
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 6
|
Exness-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
IronFXBM-Real1
|0.00 × 1
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 6
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
Gold Plus sinyali, gelişmiş bir piyasa yapısı kurulumu ve trend filtreleriyle çalışır. İşlem yapmaya başlamak için gereken tutar, işlem sinyalinin yaklaşık hisse senedi seviyesidir; ancak daha az yatırım yapmak istiyorsanız, lütfen galerideki diğer sinyalime bakın.
Yasal Uyarı:
CFD ve forex ticareti kaldıraçlı ürünlerdir ve sermayeniz risk altında olabilir. CFD ve FX ticareti herkes için uygun olmayabilir. Kaybetmeye hazır olduğunuzdan fazlasını riske atmamalısınız; mutlaka finansal danışmanınızla iletişime geçin.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
217%
0
0
USD
USD
2.9K
USD
USD
17
99%
204
68%
26%
2.30
8.67
USD
USD
45%
1:500