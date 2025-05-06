SinyallerBölümler
Al Inhu Aghnia Sang

Sang86 XAU

Al Inhu Aghnia Sang
0 inceleme
Güvenilirlik
50 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 69%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
233
Kârla kapanan işlemler:
97 (41.63%)
Zararla kapanan işlemler:
136 (58.37%)
En iyi işlem:
209.68 USD
En kötü işlem:
-153.73 USD
Brüt kâr:
6 526.09 USD (295 032 pips)
Brüt zarar:
-5 730.12 USD (219 789 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (938.36 USD)
Maksimum ardışık kâr:
938.36 USD (6)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
71.48%
Maks. mevduat yükü:
1.58%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.65
Alış işlemleri:
127 (54.51%)
Satış işlemleri:
106 (45.49%)
Kâr faktörü:
1.14
Beklenen getiri:
3.42 USD
Ortalama kâr:
67.28 USD
Ortalama zarar:
-42.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-147.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 069.75 USD (9)
Aylık büyüme:
18.26%
Yıllık tahmin:
221.52%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
156.06 USD
Maksimum:
1 223.93 USD (38.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
30.14% (1 223.93 USD)
Varlığa göre:
10.50% (44.92 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD_MRG 195
NZDUSD_MRG 9
EURUSD_MRG 6
GBPJPY_MRG 6
GBPUSD_MRG 5
USDCAD_MRG 4
EURJPY_MRG 3
USDJPY_MRG 2
USDCHF_MRG 1
CADJPY_MRG 1
CHFJPY_MRG 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD_MRG 866
NZDUSD_MRG -39
EURUSD_MRG 49
GBPJPY_MRG -56
GBPUSD_MRG -42
USDCAD_MRG -42
EURJPY_MRG 66
USDJPY_MRG -7
USDCHF_MRG 2
CADJPY_MRG 20
CHFJPY_MRG -21
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD_MRG 78K
NZDUSD_MRG -441
EURUSD_MRG 944
GBPJPY_MRG -3.7K
GBPUSD_MRG -921
USDCAD_MRG -1.3K
EURJPY_MRG 3K
USDJPY_MRG 1
USDCHF_MRG 54
CADJPY_MRG 1K
CHFJPY_MRG -1K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +209.68 USD
En kötü işlem: -154 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +938.36 USD
Maksimum ardışık zarar: -147.50 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.07.12 14:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.11 14:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.09 19:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.29 22:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.25 07:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.24 14:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 02:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.02 02:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.09 12:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.49% of days out of 206 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 04:30
Share of trading days is too low
2025.05.08 04:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.06 05:07
Trading operations on the account were performed for only 31 days. This comprises 15.27% of days out of the 203 days of the signal's entire lifetime.
