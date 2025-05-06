SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / EA TrendX Scalper Small
Lo Thi Mai Loan

EA TrendX Scalper Small

Lo Thi Mai Loan
0 inceleme
Güvenilirlik
23 hafta
0 / 0 USD
Ayda 133 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 28%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
57
Kârla kapanan işlemler:
46 (80.70%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (19.30%)
En iyi işlem:
9.71 USD
En kötü işlem:
-11.21 USD
Brüt kâr:
125.61 USD (12 694 pips)
Brüt zarar:
-95.71 USD (9 293 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (39.26 USD)
Maksimum ardışık kâr:
39.26 USD (13)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
0.77%
Maks. mevduat yükü:
6.21%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
24 dakika
Düzelme faktörü:
0.82
Alış işlemleri:
27 (47.37%)
Satış işlemleri:
30 (52.63%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
0.52 USD
Ortalama kâr:
2.73 USD
Ortalama zarar:
-8.70 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-18.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-20.12 USD (2)
Aylık büyüme:
5.50%
Yıllık tahmin:
66.70%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7.48 USD
Maksimum:
36.43 USD (24.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.03% (36.39 USD)
Varlığa göre:
3.97% (4.73 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 57
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 30
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 3.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +9.71 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +39.26 USD
Maksimum ardışık zarar: -18.90 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.80 × 5707
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.82 × 97
FusionMarkets-Live
2.93 × 351
ICMarketsSC-MT5
3.04 × 156
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
Pepperstone-MT5-Live01
3.44 × 742
EA TrendX Scalper
İnceleme yok
2025.09.16 07:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 21:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 06:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 18:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.09 04:42
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.76% of days out of 84 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.09 03:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 00:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.26 17:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.17 15:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.17 03:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.15 22:26
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.21 19:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.21 05:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.06 02:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.06 02:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
