İşlemler:
57
Kârla kapanan işlemler:
46 (80.70%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (19.30%)
En iyi işlem:
9.71 USD
En kötü işlem:
-11.21 USD
Brüt kâr:
125.61 USD (12 694 pips)
Brüt zarar:
-95.71 USD (9 293 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (39.26 USD)
Maksimum ardışık kâr:
39.26 USD (13)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
0.77%
Maks. mevduat yükü:
6.21%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
24 dakika
Düzelme faktörü:
0.82
Alış işlemleri:
27 (47.37%)
Satış işlemleri:
30 (52.63%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
0.52 USD
Ortalama kâr:
2.73 USD
Ortalama zarar:
-8.70 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-18.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-20.12 USD (2)
Aylık büyüme:
5.50%
Yıllık tahmin:
66.70%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7.48 USD
Maksimum:
36.43 USD (24.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.03% (36.39 USD)
Varlığa göre:
3.97% (4.73 USD)
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +9.71 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +39.26 USD
Maksimum ardışık zarar: -18.90 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.80 × 5707
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 97
|
FusionMarkets-Live
|2.93 × 351
|
ICMarketsSC-MT5
|3.04 × 156
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.44 × 742
