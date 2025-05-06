SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / MTFX
Mauricio Alberto Mahecha Quintero

MTFX

Mauricio Alberto Mahecha Quintero
0 inceleme
21 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -44%
Axi-US03-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
150
Kârla kapanan işlemler:
107 (71.33%)
Zararla kapanan işlemler:
43 (28.67%)
En iyi işlem:
32.82 USD
En kötü işlem:
-304.08 USD
Brüt kâr:
910.54 USD (63 118 pips)
Brüt zarar:
-1 242.84 USD (53 651 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (269.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
269.84 USD (22)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
28.32%
Maks. mevduat yükü:
88.60%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
-0.59
Alış işlemleri:
95 (63.33%)
Satış işlemleri:
55 (36.67%)
Kâr faktörü:
0.73
Beklenen getiri:
-2.22 USD
Ortalama kâr:
8.51 USD
Ortalama zarar:
-28.90 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-25.91 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-304.08 USD (1)
Aylık büyüme:
-14.81%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
487.43 USD
Maksimum:
566.76 USD (68.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
68.42% (566.76 USD)
Varlığa göre:
35.04% (290.25 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUEUR.pro 61
XAUUSD.pro 52
XAGUSD.pro 33
WTI.fs 4
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUEUR.pro -397
XAUUSD.pro 128
XAGUSD.pro -46
WTI.fs -17
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUEUR.pro -9.6K
XAUUSD.pro 19K
XAGUSD.pro 375
WTI.fs -35
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +32.82 USD
En kötü işlem: -304 USD
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +269.84 USD
Maksimum ardışık zarar: -25.91 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US03-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.12 01:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 18:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.27 14:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.15 17:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.15 21:18
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.08 06:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 10:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 01:41
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.20 14:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.06 01:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.15 15:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.08 16:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.06 20:11
Share of trading days is too low
2025.05.06 20:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.06 00:45
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.06 00:45
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.06 00:45
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.06 00:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.06 00:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
