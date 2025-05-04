- Büyüme
İşlemler:
738
Kârla kapanan işlemler:
434 (58.80%)
Zararla kapanan işlemler:
304 (41.19%)
En iyi işlem:
8 564.04 HKD
En kötü işlem:
-2 270.03 HKD
Brüt kâr:
127 408.90 HKD (1 557 781 pips)
Brüt zarar:
-100 029.50 HKD (1 275 444 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
56 (1 835.55 HKD)
Maksimum ardışık kâr:
11 402.77 HKD (8)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
14.90%
Maks. mevduat yükü:
18.19%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
44
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
2.14
Alış işlemleri:
496 (67.21%)
Satış işlemleri:
242 (32.79%)
Kâr faktörü:
1.27
Beklenen getiri:
37.10 HKD
Ortalama kâr:
293.57 HKD
Ortalama zarar:
-329.04 HKD
Maksimum ardışık kayıp:
23 (-2 021.57 HKD)
Maksimum ardışık zarar:
-6 877.85 HKD (8)
Aylık büyüme:
18.13%
Yıllık tahmin:
218.08%
Algo alım-satım:
50%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 083.56 HKD
Maksimum:
12 784.73 HKD (48.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
43.17% (12 784.73 HKD)
Varlığa göre:
22.00% (2 090.38 HKD)
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
