SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Gold Trend01
Gar Hoe Gary Au

Gold Trend01

Gar Hoe Gary Au
0 inceleme
Güvenilirlik
21 hafta
1 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 332%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
738
Kârla kapanan işlemler:
434 (58.80%)
Zararla kapanan işlemler:
304 (41.19%)
En iyi işlem:
8 564.04 HKD
En kötü işlem:
-2 270.03 HKD
Brüt kâr:
127 408.90 HKD (1 557 781 pips)
Brüt zarar:
-100 029.50 HKD (1 275 444 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
56 (1 835.55 HKD)
Maksimum ardışık kâr:
11 402.77 HKD (8)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
14.90%
Maks. mevduat yükü:
18.19%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
44
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
2.14
Alış işlemleri:
496 (67.21%)
Satış işlemleri:
242 (32.79%)
Kâr faktörü:
1.27
Beklenen getiri:
37.10 HKD
Ortalama kâr:
293.57 HKD
Ortalama zarar:
-329.04 HKD
Maksimum ardışık kayıp:
23 (-2 021.57 HKD)
Maksimum ardışık zarar:
-6 877.85 HKD (8)
Aylık büyüme:
18.13%
Yıllık tahmin:
218.08%
Algo alım-satım:
50%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 083.56 HKD
Maksimum:
12 784.73 HKD (48.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
43.17% (12 784.73 HKD)
Varlığa göre:
22.00% (2 090.38 HKD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 676
BTCUSD 53
XAGAUD 2
USDJPY 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 4.5K
BTCUSD -480
XAGAUD -4
USDJPY 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 40K
BTCUSD -797K
XAGAUD -56
USDJPY -3
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +8 564.04 HKD
En kötü işlem: -2 270 HKD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +1 835.55 HKD
Maksimum ardışık zarar: -2 021.57 HKD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real2
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 2
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
Weltrade-Real
0.00 × 17
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.00 × 9
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
OxSecurities-Live
0.00 × 3
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.55 × 33
Exness-MT5Real10
0.60 × 5
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.51 × 8531
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 26
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
65 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.25 14:35
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.17% of days out of 144 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 18:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 09:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.21 14:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.21 02:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 21:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 14:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.13 14:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.13 02:46
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.13 01:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 13:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 10:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.30 08:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.30 01:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 15:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.19 15:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 14:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.18 04:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 13:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 08:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Gold Trend01
Ayda 999 USD
332%
1
0
USD
33K
HKD
21
50%
738
58%
15%
1.27
37.10
HKD
43%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.