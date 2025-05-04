SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Stable GJ BTC
Chan Mun Keng

Stable GJ BTC

Chan Mun Keng
0 inceleme
Güvenilirlik
21 hafta
0 / 0 USD
Ayda 69 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 278%
JustMarkets-Live2
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
214
Kârla kapanan işlemler:
147 (68.69%)
Zararla kapanan işlemler:
67 (31.31%)
En iyi işlem:
39.02 USD
En kötü işlem:
-19.87 USD
Brüt kâr:
527.08 USD (1 551 994 pips)
Brüt zarar:
-230.41 USD (507 533 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (26.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
40.02 USD (3)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
36.47%
Maks. mevduat yükü:
112.26%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
8.28
Alış işlemleri:
108 (50.47%)
Satış işlemleri:
106 (49.53%)
Kâr faktörü:
2.29
Beklenen getiri:
1.39 USD
Ortalama kâr:
3.59 USD
Ortalama zarar:
-3.44 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-32.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-34.23 USD (2)
Aylık büyüme:
38.73%
Yıllık tahmin:
469.92%
Algo alım-satım:
1%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
15.76 USD
Maksimum:
35.83 USD (13.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.77% (32.90 USD)
Varlığa göre:
74.75% (150.28 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPJPY.s 147
BTCUSD.s 67
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPJPY.s 135
BTCUSD.s 161
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPJPY.s 3.3K
BTCUSD.s 1M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +39.02 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +26.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -32.90 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "JustMarkets-Live2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Manual trading on GBPJPY and BTCUSD. Telegram: cmk96
İnceleme yok
2025.07.21 11:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.20 14:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.14 11:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.26 04:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.25 05:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.24 04:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.24 02:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.21 09:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.21 03:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.20 09:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.20 07:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.20 03:03
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.06.20 00:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.19 18:45
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.06.19 17:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.19 13:39
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.06.19 03:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.19 02:04
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.06.18 20:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.18 16:47
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Stable GJ BTC
Ayda 69 USD
278%
0
0
USD
344
USD
21
1%
214
68%
36%
2.28
1.39
USD
75%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.