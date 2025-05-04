SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Act Spontaneously B
Shuo Yang

Act Spontaneously B

Shuo Yang
0 inceleme
Güvenilirlik
21 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 20%
Exness-Real
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
352
Kârla kapanan işlemler:
128 (36.36%)
Zararla kapanan işlemler:
224 (63.64%)
En iyi işlem:
274.38 USD
En kötü işlem:
-96.92 USD
Brüt kâr:
5 543.41 USD (2 852 133 pips)
Brüt zarar:
-4 732.00 USD (2 446 925 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (305.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
578.62 USD (5)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
91.52%
Maks. mevduat yükü:
2.24%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
1.15
Alış işlemleri:
177 (50.28%)
Satış işlemleri:
175 (49.72%)
Kâr faktörü:
1.17
Beklenen getiri:
2.31 USD
Ortalama kâr:
43.31 USD
Ortalama zarar:
-21.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-242.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-290.42 USD (10)
Aylık büyüme:
31.88%
Yıllık tahmin:
386.77%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
707.65 USD
Maksimum:
707.65 USD (17.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.69% (707.65 USD)
Varlığa göre:
4.74% (163.79 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 352
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 811
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 405K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +274.38 USD
En kötü işlem: -97 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +305.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -242.20 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
TitanFX-Demo01
0.00 × 7
Axi-US09-Live
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
Axi-US16-Live
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
Pepperstone-01
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 3
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
50 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Gold trend trading, patient trader, win to loss ratio~3, win rate~60%, low dd
İnceleme yok
2025.09.23 15:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.71% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 08:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.74% of days out of 136 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 18:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 08:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.74% of days out of 135 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 21:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 15:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.79% of days out of 127 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 15:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 01:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.1% of days out of 91 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 02:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 14:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.16% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 03:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.07 02:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 15:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.75% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.18 23:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.18 14:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.27% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.16 11:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.08 06:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.06 12:45
Share of trading days is too low
2025.05.06 12:45
Share of days for 80% of trades is too low
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Act Spontaneously B
Ayda 30 USD
20%
0
0
USD
4.4K
USD
21
0%
352
36%
92%
1.17
2.31
USD
18%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.