- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
352
Kârla kapanan işlemler:
128 (36.36%)
Zararla kapanan işlemler:
224 (63.64%)
En iyi işlem:
274.38 USD
En kötü işlem:
-96.92 USD
Brüt kâr:
5 543.41 USD (2 852 133 pips)
Brüt zarar:
-4 732.00 USD (2 446 925 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (305.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
578.62 USD (5)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
91.52%
Maks. mevduat yükü:
2.24%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
1.15
Alış işlemleri:
177 (50.28%)
Satış işlemleri:
175 (49.72%)
Kâr faktörü:
1.17
Beklenen getiri:
2.31 USD
Ortalama kâr:
43.31 USD
Ortalama zarar:
-21.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-242.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-290.42 USD (10)
Aylık büyüme:
31.88%
Yıllık tahmin:
386.77%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
707.65 USD
Maksimum:
707.65 USD (17.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.69% (707.65 USD)
Varlığa göre:
4.74% (163.79 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|352
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|811
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|405K
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +274.38 USD
En kötü işlem: -97 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +305.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -242.20 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 7
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
Gold trend trading, patient trader, win to loss ratio~3, win rate~60%, low dd
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
20%
0
0
USD
USD
4.4K
USD
USD
21
0%
352
36%
92%
1.17
2.31
USD
USD
18%
1:200