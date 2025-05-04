SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Act Spontaneously C
Shuo Yang

Act Spontaneously C

Shuo Yang
0 inceleme
Güvenilirlik
21 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 12%
XMGlobal-Real 24
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
339
Kârla kapanan işlemler:
122 (35.98%)
Zararla kapanan işlemler:
217 (64.01%)
En iyi işlem:
274.22 USD
En kötü işlem:
-94.18 USD
Brüt kâr:
5 001.28 USD (257 978 pips)
Brüt zarar:
-4 515.15 USD (233 951 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (303.82 USD)
Maksimum ardışık kâr:
550.42 USD (4)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
92.30%
Maks. mevduat yükü:
1.47%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
0.68
Alış işlemleri:
171 (50.44%)
Satış işlemleri:
168 (49.56%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
1.43 USD
Ortalama kâr:
40.99 USD
Ortalama zarar:
-20.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-246.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-291.36 USD (11)
Aylık büyüme:
24.54%
Yıllık tahmin:
295.93%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
712.32 USD
Maksimum:
712.32 USD (17.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.81% (712.32 USD)
Varlığa göre:
4.76% (164.32 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD# 339
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD# 486
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD# 24K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +274.22 USD
En kötü işlem: -94 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +303.82 USD
Maksimum ardışık zarar: -246.10 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 24" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

gold trend trading   manual
İnceleme yok
2025.09.23 15:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.71% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 04:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 20:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.75% of days out of 133 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 09:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 15:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.79% of days out of 127 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 09:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 01:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.1% of days out of 91 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 06:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.03 12:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 15:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.75% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.16 11:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.08 06:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.06 12:45
Share of trading days is too low
2025.05.06 12:45
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.04 07:05
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.04 07:05
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.04 07:05
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.04 07:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.04 07:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Act Spontaneously C
Ayda 30 USD
12%
0
0
USD
4.5K
USD
21
0%
339
35%
92%
1.10
1.43
USD
18%
1:500
