Roman Vdovin

Finam ED2

Roman Vdovin
0 inceleme
131 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 -3%
FINAM-AO
1:1
  • Büyüme
  • Portföy değeri
  • Varlık
  • Portföy
  • Düşüş
İşlemler:
1 330
Kârla kapanan işlemler:
565 (42.48%)
Zararla kapanan işlemler:
765 (57.52%)
En iyi işlem:
10 335.97 RUB
En kötü işlem:
-7 886.50 RUB
Brüt kâr:
361 929.62 RUB (422 184 pips)
Brüt zarar:
-400 285.36 RUB (143 395 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (1 997.89 RUB)
Maksimum ardışık kâr:
25 514.97 RUB (11)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.09%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
-0.49
Alış işlemleri:
642 (48.27%)
Satış işlemleri:
688 (51.73%)
Kâr faktörü:
0.90
Beklenen getiri:
-28.84 RUB
Ortalama kâr:
640.58 RUB
Ortalama zarar:
-523.25 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
24 (-30 446.01 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
-30 446.01 RUB (24)
Aylık büyüme:
7.69%
Yıllık tahmin:
93.29%
Algo alım-satım:
68%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
53 219.64 RUB
Maksimum:
77 612.00 RUB (192.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
39.57% (74 275.96 RUB)
Varlığa göre:
6.22% (21 306.41 RUB)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
SiU5 127
SiM5 118
SRM5 102
BRM5 97
NGK4 92
NGJ5 82
NGN5 67
NGK5 56
MXU5 50
BRK5 38
RIM5 33
NGQ5 33
GDM5 32
NGZ3 27
SRU5 27
PTZ3 25
BRM4 25
RIU5 25
NGU3 21
SiM3 19
SRM3 17
BRJ4 17
GDM3 16
NGU5 16
NGV3 14
BRG4 13
BRU3 12
NGH4 10
NGJ4 10
NGM5 10
RIM3 9
GDH4 9
GDU5 8
NGQ3 7
BRF4 7
SiZ5 7
MXZ5 6
GDU3 5
PTU3 5
NGN3 4
SRZ3 4
GDZ3 4
NGG4 4
BRN5 3
BRU5 3
BRH4 2
GDM4 2
RIM4 2
NGM4 2
SiU3 1
SRU3 1
USD 1
NGX3 1
TTZ3 1
SGZH 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
SiU5 -282
SiM5 73
SRM5 -68
BRM5 -71
NGK4 20
NGJ5 87
NGN5 -120
NGK5 139
MXU5 -570
BRK5 73
RIM5 -217
NGQ5 203
GDM5 -25
NGZ3 -32
SRU5 -2
PTZ3 -43
BRM4 55
RIU5 -56
NGU3 -36
SiM3 21
SRM3 17
BRJ4 -72
GDM3 220
NGU5 4
NGV3 25
BRG4 -15
BRU3 -11
NGH4 -20
NGJ4 -19
NGM5 -39
RIM3 -61
GDH4 -18
GDU5 25
NGQ3 -1
BRF4 4
SiZ5 -13
MXZ5 41
GDU3 23
PTU3 94
NGN3 -4
SRZ3 0
GDZ3 26
NGG4 -12
BRN5 7
BRU5 32
BRH4 -7
GDM4 -6
RIM4 -7
NGM4 -31
SiU3 -1
SRU3 -10
USD 0
NGX3 48
TTZ3 -6
SGZH 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
SiU5 -4.5K
SiM5 2.7K
SRM5 -2.6K
BRM5 -310
NGK4 -290
NGJ5 632
NGN5 -575
NGK5 379
MXU5 -21K
BRK5 333
RIM5 -8.1K
NGQ5 -91
GDM5 -204
NGZ3 122
SRU5 -98
PTZ3 -531
BRM4 364
RIU5 -2.1K
NGU3 -92
SiM3 1.5K
SRM3 258
BRJ4 -319
GDM3 1.3K
NGU5 -103
NGV3 -28
BRG4 -106
BRU3 -69
NGH4 -51
NGJ4 -29
NGM5 -71
RIM3 -2.1K
GDH4 -120
GDU5 189
NGQ3 -5
BRF4 2
SiZ5 -1.1K
MXZ5 2.5K
GDU3 175
PTU3 575
NGN3 -24
SRZ3 288
GDZ3 62
NGG4 -80
BRN5 53
BRU5 117
BRH4 -50
GDM4 -39
RIM4 -220
NGM4 -41
SiU3 -50
SRU3 -606
USD 313K
NGX3 154
TTZ3 -336
SGZH 163
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +10 335.97 RUB
En kötü işlem: -7 887 RUB
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 24
Maksimum ardışık kâr: +1 997.89 RUB
Maksimum ardışık zarar: -30 446.01 RUB

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FINAM-AO" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Агрессивный портфель советников
İnceleme yok
2025.09.22 15:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 15:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.11% of days out of 904 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.25 12:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.24 08:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.12% of days out of 847 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 14:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.13 08:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 19:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.19 15:02
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.26% of days out of 781 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.19 13:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.19 13:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.02 19:59
No swaps are charged on the signal account
2025.05.02 19:59
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.26% of days out of 764 days of the signal's entire lifetime.
