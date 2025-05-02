- Büyüme
- Portföy değeri
- Varlık
- Portföy
- Düşüş
İşlemler:
1 330
Kârla kapanan işlemler:
565 (42.48%)
Zararla kapanan işlemler:
765 (57.52%)
En iyi işlem:
10 335.97 RUB
En kötü işlem:
-7 886.50 RUB
Brüt kâr:
361 929.62 RUB (422 184 pips)
Brüt zarar:
-400 285.36 RUB (143 395 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (1 997.89 RUB)
Maksimum ardışık kâr:
25 514.97 RUB (11)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.09%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
-0.49
Alış işlemleri:
642 (48.27%)
Satış işlemleri:
688 (51.73%)
Kâr faktörü:
0.90
Beklenen getiri:
-28.84 RUB
Ortalama kâr:
640.58 RUB
Ortalama zarar:
-523.25 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
24 (-30 446.01 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
-30 446.01 RUB (24)
Aylık büyüme:
7.69%
Yıllık tahmin:
93.29%
Algo alım-satım:
68%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
53 219.64 RUB
Maksimum:
77 612.00 RUB (192.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
39.57% (74 275.96 RUB)
Varlığa göre:
6.22% (21 306.41 RUB)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|SiU5
|127
|SiM5
|118
|SRM5
|102
|BRM5
|97
|NGK4
|92
|NGJ5
|82
|NGN5
|67
|NGK5
|56
|MXU5
|50
|BRK5
|38
|RIM5
|33
|NGQ5
|33
|GDM5
|32
|NGZ3
|27
|SRU5
|27
|PTZ3
|25
|BRM4
|25
|RIU5
|25
|NGU3
|21
|SiM3
|19
|SRM3
|17
|BRJ4
|17
|GDM3
|16
|NGU5
|16
|NGV3
|14
|BRG4
|13
|BRU3
|12
|NGH4
|10
|NGJ4
|10
|NGM5
|10
|RIM3
|9
|GDH4
|9
|GDU5
|8
|NGQ3
|7
|BRF4
|7
|SiZ5
|7
|MXZ5
|6
|GDU3
|5
|PTU3
|5
|NGN3
|4
|SRZ3
|4
|GDZ3
|4
|NGG4
|4
|BRN5
|3
|BRU5
|3
|BRH4
|2
|GDM4
|2
|RIM4
|2
|NGM4
|2
|SiU3
|1
|SRU3
|1
|USD
|1
|NGX3
|1
|TTZ3
|1
|SGZH
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|SiU5
|-282
|SiM5
|73
|SRM5
|-68
|BRM5
|-71
|NGK4
|20
|NGJ5
|87
|NGN5
|-120
|NGK5
|139
|MXU5
|-570
|BRK5
|73
|RIM5
|-217
|NGQ5
|203
|GDM5
|-25
|NGZ3
|-32
|SRU5
|-2
|PTZ3
|-43
|BRM4
|55
|RIU5
|-56
|NGU3
|-36
|SiM3
|21
|SRM3
|17
|BRJ4
|-72
|GDM3
|220
|NGU5
|4
|NGV3
|25
|BRG4
|-15
|BRU3
|-11
|NGH4
|-20
|NGJ4
|-19
|NGM5
|-39
|RIM3
|-61
|GDH4
|-18
|GDU5
|25
|NGQ3
|-1
|BRF4
|4
|SiZ5
|-13
|MXZ5
|41
|GDU3
|23
|PTU3
|94
|NGN3
|-4
|SRZ3
|0
|GDZ3
|26
|NGG4
|-12
|BRN5
|7
|BRU5
|32
|BRH4
|-7
|GDM4
|-6
|RIM4
|-7
|NGM4
|-31
|SiU3
|-1
|SRU3
|-10
|USD
|0
|NGX3
|48
|TTZ3
|-6
|SGZH
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|SiU5
|-4.5K
|SiM5
|2.7K
|SRM5
|-2.6K
|BRM5
|-310
|NGK4
|-290
|NGJ5
|632
|NGN5
|-575
|NGK5
|379
|MXU5
|-21K
|BRK5
|333
|RIM5
|-8.1K
|NGQ5
|-91
|GDM5
|-204
|NGZ3
|122
|SRU5
|-98
|PTZ3
|-531
|BRM4
|364
|RIU5
|-2.1K
|NGU3
|-92
|SiM3
|1.5K
|SRM3
|258
|BRJ4
|-319
|GDM3
|1.3K
|NGU5
|-103
|NGV3
|-28
|BRG4
|-106
|BRU3
|-69
|NGH4
|-51
|NGJ4
|-29
|NGM5
|-71
|RIM3
|-2.1K
|GDH4
|-120
|GDU5
|189
|NGQ3
|-5
|BRF4
|2
|SiZ5
|-1.1K
|MXZ5
|2.5K
|GDU3
|175
|PTU3
|575
|NGN3
|-24
|SRZ3
|288
|GDZ3
|62
|NGG4
|-80
|BRN5
|53
|BRU5
|117
|BRH4
|-50
|GDM4
|-39
|RIM4
|-220
|NGM4
|-41
|SiU3
|-50
|SRU3
|-606
|USD
|313K
|NGX3
|154
|TTZ3
|-336
|SGZH
|163
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +10 335.97 RUB
En kötü işlem: -7 887 RUB
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 24
Maksimum ardışık kâr: +1 997.89 RUB
Maksimum ardışık zarar: -30 446.01 RUB
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FINAM-AO" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Агрессивный портфель советников
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-3%
0
0
USD
USD
48K
RUB
RUB
131
68%
1 330
42%
100%
0.90
-28.84
RUB
RUB
40%
1:1