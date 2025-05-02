- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
3 397
Kârla kapanan işlemler:
2 414 (71.06%)
Zararla kapanan işlemler:
983 (28.94%)
En iyi işlem:
99.36 USD
En kötü işlem:
-515.20 USD
Brüt kâr:
14 130.91 USD (966 908 pips)
Brüt zarar:
-14 652.86 USD (730 360 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (35.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
450.26 USD (15)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
66.90%
Maks. mevduat yükü:
30.36%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
884
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
-0.14
Alış işlemleri:
2 331 (68.62%)
Satış işlemleri:
1 066 (31.38%)
Kâr faktörü:
0.96
Beklenen getiri:
-0.15 USD
Ortalama kâr:
5.85 USD
Ortalama zarar:
-14.91 USD
Maksimum ardışık kayıp:
35 (-2 205.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 205.70 USD (35)
Aylık büyüme:
-46.99%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
874.40 USD
Maksimum:
3 830.14 USD (64.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
54.00% (3 830.14 USD)
Varlığa göre:
30.15% (1 595.50 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD...
|2661
|USDJPY...
|382
|EURUSD...
|166
|GBPJPY...
|87
|EURJPY...
|65
|NZDJPY...
|16
|GBPUSD...
|5
|USDCAD...
|4
|NZDUSD...
|2
|AUDUSD...
|2
|AUDCAD...
|2
|EURCAD...
|2
|GBPAUD...
|2
|EURAUD...
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD...
|1.7K
|USDJPY...
|-573
|EURUSD...
|-1.1K
|GBPJPY...
|-714
|EURJPY...
|257
|NZDJPY...
|23
|GBPUSD...
|-14
|USDCAD...
|-2
|NZDUSD...
|21
|AUDUSD...
|36
|AUDCAD...
|-3
|EURCAD...
|-23
|GBPAUD...
|-9
|EURAUD...
|-169
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD...
|287K
|USDJPY...
|-37K
|EURUSD...
|-14K
|GBPJPY...
|-24K
|EURJPY...
|27K
|NZDJPY...
|2.5K
|GBPUSD...
|-473
|USDCAD...
|64
|NZDUSD...
|205
|AUDUSD...
|358
|AUDCAD...
|-46
|EURCAD...
|-317
|GBPAUD...
|-129
|EURAUD...
|-4.5K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +99.36 USD
En kötü işlem: -515 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 35
Maksimum ardışık kâr: +35.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 205.70 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MEXGlobalFinancial-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Expect monthly about 20% profit with minimum starting balance of 3k.
İnceleme yok
