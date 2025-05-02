SinyallerBölümler
NOWSATHU MOHAMMAD JASSIM SATHA

Remo EA

NOWSATHU MOHAMMAD JASSIM SATHA
0 inceleme
Güvenilirlik
27 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 1%
MEXGlobalFinancial-Real-3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 397
Kârla kapanan işlemler:
2 414 (71.06%)
Zararla kapanan işlemler:
983 (28.94%)
En iyi işlem:
99.36 USD
En kötü işlem:
-515.20 USD
Brüt kâr:
14 130.91 USD (966 908 pips)
Brüt zarar:
-14 652.86 USD (730 360 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (35.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
450.26 USD (15)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
66.90%
Maks. mevduat yükü:
30.36%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
884
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
-0.14
Alış işlemleri:
2 331 (68.62%)
Satış işlemleri:
1 066 (31.38%)
Kâr faktörü:
0.96
Beklenen getiri:
-0.15 USD
Ortalama kâr:
5.85 USD
Ortalama zarar:
-14.91 USD
Maksimum ardışık kayıp:
35 (-2 205.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 205.70 USD (35)
Aylık büyüme:
-46.99%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
874.40 USD
Maksimum:
3 830.14 USD (64.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
54.00% (3 830.14 USD)
Varlığa göre:
30.15% (1 595.50 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD... 2661
USDJPY... 382
EURUSD... 166
GBPJPY... 87
EURJPY... 65
NZDJPY... 16
GBPUSD... 5
USDCAD... 4
NZDUSD... 2
AUDUSD... 2
AUDCAD... 2
EURCAD... 2
GBPAUD... 2
EURAUD... 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD... 1.7K
USDJPY... -573
EURUSD... -1.1K
GBPJPY... -714
EURJPY... 257
NZDJPY... 23
GBPUSD... -14
USDCAD... -2
NZDUSD... 21
AUDUSD... 36
AUDCAD... -3
EURCAD... -23
GBPAUD... -9
EURAUD... -169
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD... 287K
USDJPY... -37K
EURUSD... -14K
GBPJPY... -24K
EURJPY... 27K
NZDJPY... 2.5K
GBPUSD... -473
USDCAD... 64
NZDUSD... 205
AUDUSD... 358
AUDCAD... -46
EURCAD... -317
GBPAUD... -129
EURAUD... -4.5K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +99.36 USD
En kötü işlem: -515 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 35
Maksimum ardışık kâr: +35.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 205.70 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MEXGlobalFinancial-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Expect monthly about 20% profit with minimum starting balance of 3k.
İnceleme yok
2025.09.26 13:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.54% of days out of 184 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 19:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 19:03
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.22 17:38
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.67% of days out of 180 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 14:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 14:05
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.55% of days out of 176 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 07:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 17:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 12:40
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 3.11% of days out of 161 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 08:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.13 22:48
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.96% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 07:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.14 10:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.05 01:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.02 18:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
