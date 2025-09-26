- Büyüme
İşlemler:
653
Kârla kapanan işlemler:
653 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
6.07 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
759.98 USD (759 462 pips)
Brüt zarar:
-71.83 USD
Maksimum ardışık kazanç:
653 (759.98 USD)
Maksimum ardışık kâr:
759.98 USD (653)
Sharpe oranı:
3.23
Alım-satım etkinliği:
49.59%
Maks. mevduat yükü:
8.83%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
36
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
1042.65
Alış işlemleri:
653 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
10.58
Beklenen getiri:
1.16 USD
Ortalama kâr:
1.16 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
8.66%
Yıllık tahmin:
105.09%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.11 USD
Maksimum:
0.66 USD (0.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.02% (0.22 USD)
Varlığa göre:
60.66% (678.36 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|653
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|688
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|759K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +6.07 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 653
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +759.98 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real8
|12.09 × 4221
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
Finnix Buy Gold
Expect Growth : +6 to +7% per month.
Only Trade in XAUUSD.
Regardless of the past performance. we cannot guarantee the future performance. we strongly recommend to use the money that you can lose.
Swap Free account is recommended.
This is a great signal for me.
It executes very active, relatively fast and accurate trades with very small drawdown, especially recently. Keep it up!
Thank you!