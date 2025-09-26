SinyallerBölümler
Finnix Buy Gold
Jear Tiasysombath

Finnix Buy Gold

Jear Tiasysombath
1 inceleme
Güvenilirlik
22 hafta
1 / 1.1K USD
Ayda 35 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 69%
Exness-MT5Real8
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
653
Kârla kapanan işlemler:
653 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
6.07 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
759.98 USD (759 462 pips)
Brüt zarar:
-71.83 USD
Maksimum ardışık kazanç:
653 (759.98 USD)
Maksimum ardışık kâr:
759.98 USD (653)
Sharpe oranı:
3.23
Alım-satım etkinliği:
49.59%
Maks. mevduat yükü:
8.83%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
36
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
1042.65
Alış işlemleri:
653 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
10.58
Beklenen getiri:
1.16 USD
Ortalama kâr:
1.16 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
8.66%
Yıllık tahmin:
105.09%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.11 USD
Maksimum:
0.66 USD (0.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.02% (0.22 USD)
Varlığa göre:
60.66% (678.36 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 653
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 688
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 759K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +6.07 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 653
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +759.98 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real8
12.09 × 4221
Opogroup-Server1
15.63 × 24
Exness-MT5Real7
21.07 × 14
Exness-MT5Real6
21.80 × 5
RoboForex-ECN
23.19 × 32
Finnix Buy Gold


Expect Growth : +6 to +7% per month.


Only Trade in XAUUSD.


Regardless of the past performance. we cannot  guarantee the future performance. we strongly recommend to use the money that you can lose.


Swap Free account is recommended.

Ortalama derecelendirme:
Peter Kovac
57
Peter Kovac 2025.09.26 18:45 
 

This is a great signal for me.

It executes very active, relatively fast and accurate trades with very small drawdown, especially recently. Keep it up!

Thank you!

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.