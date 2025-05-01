- Büyüme
İşlemler:
311
Kârla kapanan işlemler:
284 (91.31%)
Zararla kapanan işlemler:
27 (8.68%)
En iyi işlem:
834.76 CZK
En kötü işlem:
-3 390.87 CZK
Brüt kâr:
19 640.17 CZK (12 449 pips)
Brüt zarar:
-10 401.24 CZK (6 586 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
46 (2 532.97 CZK)
Maksimum ardışık kâr:
2 532.97 CZK (46)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
94.41%
Maks. mevduat yükü:
38.45%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
2.64
Alış işlemleri:
147 (47.27%)
Satış işlemleri:
164 (52.73%)
Kâr faktörü:
1.89
Beklenen getiri:
29.71 CZK
Ortalama kâr:
69.16 CZK
Ortalama zarar:
-385.23 CZK
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-1 680.20 CZK)
Maksimum ardışık zarar:
-3 390.87 CZK (1)
Aylık büyüme:
1.30%
Yıllık tahmin:
16.72%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
137.89 CZK
Maksimum:
3 500.08 CZK (3.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.31% (3 500.08 CZK)
Varlığa göre:
28.32% (30 906.44 CZK)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD_stp
|309
|XAUUSD_stp
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD_stp
|453
|XAUUSD_stp
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD_stp
|5.8K
|XAUUSD_stp
|57
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +834.76 CZK
En kötü işlem: -3 391 CZK
Maksimum ardışık kazanç: 46
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +2 532.97 CZK
Maksimum ardışık zarar: -1 680.20 CZK
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PurpleTrading-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 100 USD
9%
0
0
USD
USD
109K
CZK
CZK
23
98%
311
91%
94%
1.88
29.71
CZK
CZK
28%
1:100