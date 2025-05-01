SinyallerBölümler
Affiliate Bonus s.r.o.

Algostrada MT5

Affiliate Bonus s.r.o.
0 inceleme
Güvenilirlik
23 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 9%
PurpleTrading-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
311
Kârla kapanan işlemler:
284 (91.31%)
Zararla kapanan işlemler:
27 (8.68%)
En iyi işlem:
834.76 CZK
En kötü işlem:
-3 390.87 CZK
Brüt kâr:
19 640.17 CZK (12 449 pips)
Brüt zarar:
-10 401.24 CZK (6 586 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
46 (2 532.97 CZK)
Maksimum ardışık kâr:
2 532.97 CZK (46)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
94.41%
Maks. mevduat yükü:
38.45%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
2.64
Alış işlemleri:
147 (47.27%)
Satış işlemleri:
164 (52.73%)
Kâr faktörü:
1.89
Beklenen getiri:
29.71 CZK
Ortalama kâr:
69.16 CZK
Ortalama zarar:
-385.23 CZK
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-1 680.20 CZK)
Maksimum ardışık zarar:
-3 390.87 CZK (1)
Aylık büyüme:
1.30%
Yıllık tahmin:
16.72%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
137.89 CZK
Maksimum:
3 500.08 CZK (3.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.31% (3 500.08 CZK)
Varlığa göre:
28.32% (30 906.44 CZK)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD_stp 309
XAUUSD_stp 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD_stp 453
XAUUSD_stp 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD_stp 5.8K
XAUUSD_stp 57
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +834.76 CZK
En kötü işlem: -3 391 CZK
Maksimum ardışık kazanç: 46
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +2 532.97 CZK
Maksimum ardışık zarar: -1 680.20 CZK

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PurpleTrading-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.06.26 13:18
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.10 10:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.10 07:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.13 12:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.12 14:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.05 07:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.01 17:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.01 17:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Algostrada MT5
Ayda 100 USD
9%
0
0
USD
109K
CZK
23
98%
311
91%
94%
1.88
29.71
CZK
28%
1:100
