Vladimir Svintsov

D1

Vladimir Svintsov
0 inceleme
Güvenilirlik
24 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 59%
FXOpenEU-ECN Live Server
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
255
Kârla kapanan işlemler:
201 (78.82%)
Zararla kapanan işlemler:
54 (21.18%)
En iyi işlem:
178.89 USD
En kötü işlem:
-138.50 USD
Brüt kâr:
3 442.27 USD (206 353 pips)
Brüt zarar:
-1 118.61 USD (33 498 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (833.08 USD)
Maksimum ardışık kâr:
833.08 USD (31)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
16.39%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
19 gün
Düzelme faktörü:
8.45
Alış işlemleri:
71 (27.84%)
Satış işlemleri:
184 (72.16%)
Kâr faktörü:
3.08
Beklenen getiri:
9.11 USD
Ortalama kâr:
17.13 USD
Ortalama zarar:
-20.72 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-204.21 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-204.21 USD (6)
Aylık büyüme:
15.11%
Yıllık tahmin:
183.36%
Algo alım-satım:
10%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.04 USD
Maksimum:
274.99 USD (4.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.05% (274.99 USD)
Varlığa göre:
71.77% (3 039.09 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 33
EURUSD 31
XAGUSD 22
USDJPY 21
GBPUSD 18
CHFJPY 18
EURGBP 11
EURNZD 10
EURCAD 8
AUDUSD 7
GBPCHF 7
CADCHF 6
NZDUSD 6
CADJPY 6
USDCAD 6
USDCHF 6
GBPAUD 5
NZDJPY 5
GBPJPY 5
EURAUD 4
AUDNZD 4
GBPCAD 4
EURCHF 2
AUDCHF 2
AUDCAD 2
NZDCHF 2
AUDJPY 2
EURJPY 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1K
EURUSD 141
XAGUSD 399
USDJPY 82
GBPUSD 64
CHFJPY 59
EURGBP 47
EURNZD 10
EURCAD 42
AUDUSD 13
GBPCHF 59
CADCHF 27
NZDUSD 32
CADJPY 25
USDCAD 24
USDCHF 49
GBPAUD 25
NZDJPY -10
GBPJPY -7
EURAUD 72
AUDNZD 10
GBPCAD 41
EURCHF 21
AUDCHF 26
AUDCAD 6
NZDCHF 7
AUDJPY 1
EURJPY 32
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 70K
EURUSD 9K
XAGUSD 2.2K
USDJPY 16K
GBPUSD 6.7K
CHFJPY 7.2K
EURGBP 2.3K
EURNZD 402
EURCAD 6.9K
AUDUSD 1.6K
GBPCHF 2.7K
CADCHF 1.8K
NZDUSD 3.5K
CADJPY 4.4K
USDCAD 3K
USDCHF 1.9K
GBPAUD 4.7K
NZDJPY 105
GBPJPY 5.3K
EURAUD 11K
AUDNZD 2.2K
GBPCAD 6.7K
EURCHF 1.4K
AUDCHF 1.9K
AUDCAD 974
NZDCHF 444
AUDJPY 595
EURJPY 1.2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +178.89 USD
En kötü işlem: -139 USD
Maksimum ardışık kazanç: 31
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +833.08 USD
Maksimum ardışık zarar: -204.21 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FXOpenEU-ECN Live Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.22 18:38
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.19 15:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 14:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 03:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 02:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 01:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 13:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 10:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 09:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 07:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.07 21:16
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 15:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 12:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 02:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 08:23
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 01:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 08:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 07:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
