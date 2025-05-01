- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
255
Kârla kapanan işlemler:
201 (78.82%)
Zararla kapanan işlemler:
54 (21.18%)
En iyi işlem:
178.89 USD
En kötü işlem:
-138.50 USD
Brüt kâr:
3 442.27 USD (206 353 pips)
Brüt zarar:
-1 118.61 USD (33 498 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (833.08 USD)
Maksimum ardışık kâr:
833.08 USD (31)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
16.39%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
19 gün
Düzelme faktörü:
8.45
Alış işlemleri:
71 (27.84%)
Satış işlemleri:
184 (72.16%)
Kâr faktörü:
3.08
Beklenen getiri:
9.11 USD
Ortalama kâr:
17.13 USD
Ortalama zarar:
-20.72 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-204.21 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-204.21 USD (6)
Aylık büyüme:
15.11%
Yıllık tahmin:
183.36%
Algo alım-satım:
10%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.04 USD
Maksimum:
274.99 USD (4.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.05% (274.99 USD)
Varlığa göre:
71.77% (3 039.09 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|33
|EURUSD
|31
|XAGUSD
|22
|USDJPY
|21
|GBPUSD
|18
|CHFJPY
|18
|EURGBP
|11
|EURNZD
|10
|EURCAD
|8
|AUDUSD
|7
|GBPCHF
|7
|CADCHF
|6
|NZDUSD
|6
|CADJPY
|6
|USDCAD
|6
|USDCHF
|6
|GBPAUD
|5
|NZDJPY
|5
|GBPJPY
|5
|EURAUD
|4
|AUDNZD
|4
|GBPCAD
|4
|EURCHF
|2
|AUDCHF
|2
|AUDCAD
|2
|NZDCHF
|2
|AUDJPY
|2
|EURJPY
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1K
|EURUSD
|141
|XAGUSD
|399
|USDJPY
|82
|GBPUSD
|64
|CHFJPY
|59
|EURGBP
|47
|EURNZD
|10
|EURCAD
|42
|AUDUSD
|13
|GBPCHF
|59
|CADCHF
|27
|NZDUSD
|32
|CADJPY
|25
|USDCAD
|24
|USDCHF
|49
|GBPAUD
|25
|NZDJPY
|-10
|GBPJPY
|-7
|EURAUD
|72
|AUDNZD
|10
|GBPCAD
|41
|EURCHF
|21
|AUDCHF
|26
|AUDCAD
|6
|NZDCHF
|7
|AUDJPY
|1
|EURJPY
|32
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|70K
|EURUSD
|9K
|XAGUSD
|2.2K
|USDJPY
|16K
|GBPUSD
|6.7K
|CHFJPY
|7.2K
|EURGBP
|2.3K
|EURNZD
|402
|EURCAD
|6.9K
|AUDUSD
|1.6K
|GBPCHF
|2.7K
|CADCHF
|1.8K
|NZDUSD
|3.5K
|CADJPY
|4.4K
|USDCAD
|3K
|USDCHF
|1.9K
|GBPAUD
|4.7K
|NZDJPY
|105
|GBPJPY
|5.3K
|EURAUD
|11K
|AUDNZD
|2.2K
|GBPCAD
|6.7K
|EURCHF
|1.4K
|AUDCHF
|1.9K
|AUDCAD
|974
|NZDCHF
|444
|AUDJPY
|595
|EURJPY
|1.2K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +178.89 USD
En kötü işlem: -139 USD
Maksimum ardışık kazanç: 31
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +833.08 USD
Maksimum ardışık zarar: -204.21 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FXOpenEU-ECN Live Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok