İşlemler:
70
Kârla kapanan işlemler:
7 (10.00%)
Zararla kapanan işlemler:
63 (90.00%)
En iyi işlem:
25.08 USD
En kötü işlem:
-9.33 USD
Brüt kâr:
72.19 USD (9 038 pips)
Brüt zarar:
-138.14 USD (17 319 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (20.02 USD)
Maksimum ardışık kâr:
25.08 USD (1)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
58.13%
Maks. mevduat yükü:
16.04%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.65
Alış işlemleri:
36 (51.43%)
Satış işlemleri:
34 (48.57%)
Kâr faktörü:
0.52
Beklenen getiri:
-0.94 USD
Ortalama kâr:
10.31 USD
Ortalama zarar:
-2.19 USD
Maksimum ardışık kayıp:
40 (-83.55 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-83.55 USD (40)
Aylık büyüme:
-22.79%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
91.03 USD
Maksimum:
101.65 USD (91.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
91.72% (101.65 USD)
Varlığa göre:
11.41% (4.60 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURNZD
|20
|USDJPY
|19
|USDCAD
|10
|USDCHF
|9
|EURGBP
|3
|GBPUSD
|3
|EURUSD
|3
|NZDUSD
|2
|AUDUSD
|1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURNZD
|-17
|USDJPY
|-22
|USDCAD
|5
|USDCHF
|0
|EURGBP
|-10
|GBPUSD
|-8
|EURUSD
|-8
|NZDUSD
|-5
|AUDUSD
|-2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURNZD
|-2.8K
|USDJPY
|-3.2K
|USDCAD
|709
|USDCHF
|7
|EURGBP
|-749
|GBPUSD
|-753
|EURUSD
|-752
|NZDUSD
|-507
|AUDUSD
|-250
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
En iyi işlem: +25.08 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 40
Maksimum ardışık kâr: +20.02 USD
Maksimum ardışık zarar: -83.55 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 9
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 6
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 5
FPMarkets-Live2
|0.00 × 40
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
Exness-Real14
|0.00 × 3
EBCGroup-Live
|0.00 × 1
Exness-Real4
|0.00 × 2
XMGlobal-Real 251
|0.00 × 3
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 10
TitanFX-05
|0.00 × 2
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 7
ForexChief-Classic
|0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 15
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 33
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.03 × 31
ICMarketsSC-Live26
|0.04 × 46
KohleCapitalMarkets-Live
|0.07 × 14
OctaFX-Real8
|0.08 × 13
ICMarketsSC-Live24
|0.08 × 26
Pepperstone-Demo02
|0.08 × 12
ICMarketsSC-Live33
|0.14 × 111
ICMarketsSC-Live25
|0.15 × 104
UltimaMarkets-Live 2
|0.17 × 6
