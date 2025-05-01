Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live31 0.00 × 9 ICMarketsSC-Live10 0.00 × 6 TickmillEU-Live 0.00 × 1 VantageInternational-Live 4 0.00 × 5 FPMarkets-Live2 0.00 × 40 Pepperstone-Edge03 0.00 × 1 Exness-Real14 0.00 × 3 EBCGroup-Live 0.00 × 1 Exness-Real4 0.00 × 2 XMGlobal-Real 251 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live06 0.00 × 10 TitanFX-05 0.00 × 2 VantageInternational-Live 10 0.00 × 7 ForexChief-Classic 0.00 × 1 BlueberryMarkets-Live 0.00 × 15 EightcapLtd-Real2 0.00 × 33 ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 0.03 × 31 ICMarketsSC-Live26 0.04 × 46 KohleCapitalMarkets-Live 0.07 × 14 OctaFX-Real8 0.08 × 13 ICMarketsSC-Live24 0.08 × 26 Pepperstone-Demo02 0.08 × 12 ICMarketsSC-Live33 0.14 × 111 ICMarketsSC-Live25 0.15 × 104 UltimaMarkets-Live 2 0.17 × 6 62 daha fazla...