Robby Mahanad

Rahendrata

Robby Mahanad
0 inceleme
23 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -66%
OctaFX-Real10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
70
Kârla kapanan işlemler:
7 (10.00%)
Zararla kapanan işlemler:
63 (90.00%)
En iyi işlem:
25.08 USD
En kötü işlem:
-9.33 USD
Brüt kâr:
72.19 USD (9 038 pips)
Brüt zarar:
-138.14 USD (17 319 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (20.02 USD)
Maksimum ardışık kâr:
25.08 USD (1)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
58.13%
Maks. mevduat yükü:
16.04%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.65
Alış işlemleri:
36 (51.43%)
Satış işlemleri:
34 (48.57%)
Kâr faktörü:
0.52
Beklenen getiri:
-0.94 USD
Ortalama kâr:
10.31 USD
Ortalama zarar:
-2.19 USD
Maksimum ardışık kayıp:
40 (-83.55 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-83.55 USD (40)
Aylık büyüme:
-22.79%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
91.03 USD
Maksimum:
101.65 USD (91.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
91.72% (101.65 USD)
Varlığa göre:
11.41% (4.60 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURNZD 20
USDJPY 19
USDCAD 10
USDCHF 9
EURGBP 3
GBPUSD 3
EURUSD 3
NZDUSD 2
AUDUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURNZD -17
USDJPY -22
USDCAD 5
USDCHF 0
EURGBP -10
GBPUSD -8
EURUSD -8
NZDUSD -5
AUDUSD -2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURNZD -2.8K
USDJPY -3.2K
USDCAD 709
USDCHF 7
EURGBP -749
GBPUSD -753
EURUSD -752
NZDUSD -507
AUDUSD -250
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +25.08 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 40
Maksimum ardışık kâr: +20.02 USD
Maksimum ardışık zarar: -83.55 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live31
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 6
TickmillEU-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 5
FPMarkets-Live2
0.00 × 40
Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 3
EBCGroup-Live
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 2
XMGlobal-Real 251
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 10
TitanFX-05
0.00 × 2
VantageInternational-Live 10
0.00 × 7
ForexChief-Classic
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 15
EightcapLtd-Real2
0.00 × 33
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.03 × 31
ICMarketsSC-Live26
0.04 × 46
KohleCapitalMarkets-Live
0.07 × 14
OctaFX-Real8
0.08 × 13
ICMarketsSC-Live24
0.08 × 26
Pepperstone-Demo02
0.08 × 12
ICMarketsSC-Live33
0.14 × 111
ICMarketsSC-Live25
0.15 × 104
UltimaMarkets-Live 2
0.17 × 6
İnceleme yok
2025.09.24 12:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 21:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.14 14:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 15:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.05 13:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.05 12:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.05 10:17
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.03 08:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.03 07:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 10:42
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.28 17:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.28 17:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.28 11:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.25 17:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.25 10:14
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.14 05:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.30 14:43
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.26 15:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.20 19:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.20 05:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.