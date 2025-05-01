SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / AFSID FX Hunter Pro
Revano Azka Akhmad

AFSID FX Hunter Pro

Revano Azka Akhmad
0 inceleme
Güvenilirlik
29 hafta
0 / 0 USD
Ayda 55 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 103%
Headway-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 551
Kârla kapanan işlemler:
2 688 (75.69%)
Zararla kapanan işlemler:
863 (24.30%)
En iyi işlem:
280.32 USD
En kötü işlem:
-57.24 USD
Brüt kâr:
6 657.70 USD (441 827 pips)
Brüt zarar:
-3 665.85 USD (392 932 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (21.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
460.36 USD (6)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
97.94%
Maks. mevduat yükü:
27.10%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
90
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
7.88
Alış işlemleri:
1 776 (50.01%)
Satış işlemleri:
1 775 (49.99%)
Kâr faktörü:
1.82
Beklenen getiri:
0.84 USD
Ortalama kâr:
2.48 USD
Ortalama zarar:
-4.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-379.67 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-379.67 USD (10)
Aylık büyüme:
15.30%
Yıllık tahmin:
188.71%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
379.67 USD (8.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.09% (379.67 USD)
Varlığa göre:
49.18% (786.52 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 1089
EURJPY 979
GBPJPY 869
GBPUSD 614
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 791
EURJPY 786
GBPJPY 738
GBPUSD 678
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY -7.3K
EURJPY 24K
GBPJPY 33K
GBPUSD -1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +280.32 USD
En kötü işlem: -57 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +21.37 USD
Maksimum ardışık zarar: -379.67 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
FusionMarkets-Live
0.00 × 17
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Coinexx-Live
0.00 × 30
xChief-DirectFX
0.00 × 9
GoMarkets-Real 10
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
VantageInternational-Live 16
0.33 × 21
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.13 × 39
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
RoboForex-Prime
1.69 × 26
Axi-US02-Live
1.76 × 202
FBS-Real-9
3.32 × 25
STARTRADERINTL-Live
3.43 × 14
VantageInternational-Live 3
3.53 × 104
RoboForex-ProCent-4
4.60 × 147
HFMarketsSV-Live Server 11
5.98 × 47
3 daha fazla...
İnceleme yok
