- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
3 551
Kârla kapanan işlemler:
2 688 (75.69%)
Zararla kapanan işlemler:
863 (24.30%)
En iyi işlem:
280.32 USD
En kötü işlem:
-57.24 USD
Brüt kâr:
6 657.70 USD (441 827 pips)
Brüt zarar:
-3 665.85 USD (392 932 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (21.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
460.36 USD (6)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
97.94%
Maks. mevduat yükü:
27.10%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
90
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
7.88
Alış işlemleri:
1 776 (50.01%)
Satış işlemleri:
1 775 (49.99%)
Kâr faktörü:
1.82
Beklenen getiri:
0.84 USD
Ortalama kâr:
2.48 USD
Ortalama zarar:
-4.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-379.67 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-379.67 USD (10)
Aylık büyüme:
15.30%
Yıllık tahmin:
188.71%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
379.67 USD (8.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.09% (379.67 USD)
Varlığa göre:
49.18% (786.52 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|1089
|EURJPY
|979
|GBPJPY
|869
|GBPUSD
|614
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|791
|EURJPY
|786
|GBPJPY
|738
|GBPUSD
|678
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|-7.3K
|EURJPY
|24K
|GBPJPY
|33K
|GBPUSD
|-1.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +280.32 USD
En kötü işlem: -57 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +21.37 USD
Maksimum ardışık zarar: -379.67 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 17
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
VantageInternational-Live 16
|0.33 × 21
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.13 × 39
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
RoboForex-Prime
|1.69 × 26
|
Axi-US02-Live
|1.76 × 202
|
FBS-Real-9
|3.32 × 25
|
STARTRADERINTL-Live
|3.43 × 14
|
VantageInternational-Live 3
|3.53 × 104
|
RoboForex-ProCent-4
|4.60 × 147
|
HFMarketsSV-Live Server 11
|5.98 × 47
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 55 USD
103%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
29
100%
3 551
75%
98%
1.81
0.84
USD
USD
49%
1:500