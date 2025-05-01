SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / AFSID FX GBPUSD
Revano Azka Akhmad

AFSID FX GBPUSD

Revano Azka Akhmad
0 inceleme
Güvenilirlik
24 hafta
0 / 0 USD
Ayda 33 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 155%
Headway-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
647
Kârla kapanan işlemler:
535 (82.68%)
Zararla kapanan işlemler:
112 (17.31%)
En iyi işlem:
277.53 USD
En kötü işlem:
-55.60 USD
Brüt kâr:
2 597.71 USD (145 541 pips)
Brüt zarar:
-1 047.34 USD (65 641 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
202 (959.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
959.90 USD (202)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
91.40%
Maks. mevduat yükü:
21.27%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
4.20
Alış işlemleri:
421 (65.07%)
Satış işlemleri:
226 (34.93%)
Kâr faktörü:
2.48
Beklenen getiri:
2.40 USD
Ortalama kâr:
4.86 USD
Ortalama zarar:
-9.35 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-369.16 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-369.16 USD (9)
Aylık büyüme:
2.61%
Yıllık tahmin:
34.04%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
369.16 USD (15.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.89% (369.16 USD)
Varlığa göre:
45.82% (1 064.29 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 647
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 1.6K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 80K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +277.53 USD
En kötü işlem: -56 USD
Maksimum ardışık kazanç: 202
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +959.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -369.16 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 17
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Coinexx-Live
0.00 × 30
xChief-DirectFX
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
VantageInternational-Live 16
0.33 × 21
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.13 × 39
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
RoboForex-Prime
1.69 × 26
Axi-US02-Live
1.76 × 202
FBS-Real-9
3.32 × 25
STARTRADERINTL-Live
3.43 × 14
VantageInternational-Live 3
3.53 × 104
HFMarketsSV-Live Server 11
5.11 × 27
XMTrading-Real 259
7.00 × 4
RSGFinance-Live
8.00 × 1
100% Automatic Trading using AFSID FX GBPUSD Scalper by AFSID Group International
Trading Type: Scalping
Minimum Deposit: 0.5K
Laverage: 1.500

More Information Visit AFSID Group International
İnceleme yok
2025.09.09 15:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 01:18
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.96% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 12:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.19 07:33
No swaps are charged
2025.08.19 07:33
No swaps are charged
2025.08.13 14:26
No swaps are charged on the signal account
2025.08.06 07:36
No swaps are charged
2025.08.06 07:36
No swaps are charged
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 11:42
No swaps are charged on the signal account
2025.08.01 08:35
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 12:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.28 13:03
No swaps are charged
2025.05.28 13:03
No swaps are charged
2025.05.26 13:54
No swaps are charged on the signal account
2025.05.21 00:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.19 12:10
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.08 02:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.01 11:46
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.01 11:46
Too much growth in the last month indicates a high risk
