İşlemler:
388
Kârla kapanan işlemler:
80 (20.61%)
Zararla kapanan işlemler:
308 (79.38%)
En iyi işlem:
300.30 USD
En kötü işlem:
-148.00 USD
Brüt kâr:
24 004.65 USD (139 204 pips)
Brüt zarar:
-30 966.08 USD (190 495 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (1 200.26 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 200.26 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.08
Alım-satım etkinliği:
33.88%
Maks. mevduat yükü:
18.97%
En son işlem:
12 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
-0.97
Alış işlemleri:
221 (56.96%)
Satış işlemleri:
167 (43.04%)
Kâr faktörü:
0.78
Beklenen getiri:
-17.94 USD
Ortalama kâr:
300.06 USD
Ortalama zarar:
-100.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
25 (-2 569.43 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 569.43 USD (25)
Aylık büyüme:
2.76%
Yıllık tahmin:
33.54%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7 142.71 USD
Maksimum:
7 142.71 USD (71.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
71.43% (7 142.71 USD)
Varlığa göre:
4.82% (220.51 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|388
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-7K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-51K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +300.30 USD
En kötü işlem: -148 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 25
Maksimum ardışık kâr: +1 200.26 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 569.43 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
Trade using $100 risk and $300 reward.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-70%
0
0
USD
USD
3K
USD
USD
20
100%
388
20%
34%
0.77
-17.94
USD
USD
71%
1:500