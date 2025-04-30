SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / AFX 1 USDJPY
Angela Megaria Silviana

AFX 1 USDJPY

Angela Megaria Silviana
0 inceleme
Güvenilirlik
22 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 66%
FBS-Real-6
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
388
Kârla kapanan işlemler:
199 (51.28%)
Zararla kapanan işlemler:
189 (48.71%)
En iyi işlem:
380.25 USD
En kötü işlem:
-63.78 USD
Brüt kâr:
2 291.57 USD (43 973 pips)
Brüt zarar:
-1 010.77 USD (61 816 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (26.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
761.19 USD (3)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
98.08%
Maks. mevduat yükü:
28.47%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
58
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
8.37
Alış işlemleri:
190 (48.97%)
Satış işlemleri:
198 (51.03%)
Kâr faktörü:
2.27
Beklenen getiri:
3.30 USD
Ortalama kâr:
11.52 USD
Ortalama zarar:
-5.35 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-53.58 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-152.76 USD (5)
Aylık büyüme:
10.14%
Yıllık tahmin:
123.02%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
153.03 USD (4.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.93% (153.03 USD)
Varlığa göre:
20.79% (530.28 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 385
archived 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 520
archived 761
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY -18K
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +380.25 USD
En kötü işlem: -64 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +26.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -53.58 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live09
0.00 × 1
FXPIG-LIVE
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
ICMCapitalUK-Real
0.00 × 20
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 2
Axi-US05-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
FBSInc-Real-11
0.00 × 2
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
InstaForex-USA2.com
0.00 × 1
FOREX.comGlobal-Live 117
0.00 × 1
XMGlobal-Real 22
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 8
0.00 × 1
Exness-Real11
0.00 × 1
T4Trade-Real8
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
GoMarkets-Real 1
0.00 × 1
mForex-REAL
0.00 × 4
134 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.09 21:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 17:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 07:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.07 21:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.07 21:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 10:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 05:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 16:23
No swaps are charged
2025.08.11 16:23
No swaps are charged
2025.08.11 12:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 01:13
No swaps are charged on the signal account
2025.08.03 22:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.10 00:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.15 07:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.14 17:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.02 14:24
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.05.01 08:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.01 06:14
Share of trading days is too low
2025.05.01 06:14
Share of days for 80% of trades is too low
