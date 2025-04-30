- Büyüme
İşlemler:
388
Kârla kapanan işlemler:
199 (51.28%)
Zararla kapanan işlemler:
189 (48.71%)
En iyi işlem:
380.25 USD
En kötü işlem:
-63.78 USD
Brüt kâr:
2 291.57 USD (43 973 pips)
Brüt zarar:
-1 010.77 USD (61 816 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (26.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
761.19 USD (3)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
98.08%
Maks. mevduat yükü:
28.47%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
58
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
8.37
Alış işlemleri:
190 (48.97%)
Satış işlemleri:
198 (51.03%)
Kâr faktörü:
2.27
Beklenen getiri:
3.30 USD
Ortalama kâr:
11.52 USD
Ortalama zarar:
-5.35 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-53.58 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-152.76 USD (5)
Aylık büyüme:
10.14%
Yıllık tahmin:
123.02%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
153.03 USD (4.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.93% (153.03 USD)
Varlığa göre:
20.79% (530.28 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|385
|archived
|3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|520
|archived
|761
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|-18K
|archived
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +380.25 USD
En kötü işlem: -64 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +26.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -53.58 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
FXPIG-LIVE
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
ICMCapitalUK-Real
|0.00 × 20
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 2
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
InstaForex-USA2.com
|0.00 × 1
|
FOREX.comGlobal-Live 117
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 22
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
T4Trade-Real8
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 2
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 1
|
mForex-REAL
|0.00 × 4
