SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / EA Trinity Gold Xauusd
Rizalal Amin

EA Trinity Gold Xauusd

Rizalal Amin
0 inceleme
Güvenilirlik
22 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 47%
FBS-Real-6
1:50
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
27
Kârla kapanan işlemler:
11 (40.74%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (59.26%)
En iyi işlem:
164.14 USD
En kötü işlem:
-28.16 USD
Brüt kâr:
386.20 USD (21 515 pips)
Brüt zarar:
-292.90 USD (26 969 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (229.47 USD)
Maksimum ardışık kâr:
229.47 USD (3)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
31.71%
Maks. mevduat yükü:
2.78%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
0.55
Alış işlemleri:
19 (70.37%)
Satış işlemleri:
8 (29.63%)
Kâr faktörü:
1.32
Beklenen getiri:
3.46 USD
Ortalama kâr:
35.11 USD
Ortalama zarar:
-18.31 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-96.01 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-114.14 USD (5)
Aylık büyüme:
-20.62%
Algo alım-satım:
88%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
169.65 USD (38.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
38.72% (169.65 USD)
Varlığa göre:
18.74% (60.87 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 24
archived 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -55
archived 148
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -5.5K
archived 0
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +164.14 USD
En kötü işlem: -28 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +229.47 USD
Maksimum ardışık zarar: -96.01 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TradeWise-LiveUS
0.00 × 1
FXCM-USDDemo02
0.00 × 1
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 6
Exness-Real2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
IronFXBM-Real1
0.00 × 1
Axi-US07-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 2
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 1
Alpari-Trade
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.00 × 6
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
EGlobal-Cent4
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
84 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.23 03:17
Share of trading days is too low
2025.08.04 17:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.07.24 13:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.07 04:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.06 00:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.06.19 07:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.15 23:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.29 01:18
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.29 00:18
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.15 14:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.15 14:28
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.15 14:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.12 07:46
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.12 07:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.08 15:09
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:50 - 1:500
2025.05.08 07:11
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.08 07:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.30 09:21
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.04.30 09:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.30 09:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
EA Trinity Gold Xauusd
Ayda 30 USD
47%
0
0
USD
293
USD
22
88%
27
40%
32%
1.31
3.46
USD
39%
1:50
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.