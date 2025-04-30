- Büyüme
İşlemler:
27
Kârla kapanan işlemler:
11 (40.74%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (59.26%)
En iyi işlem:
164.14 USD
En kötü işlem:
-28.16 USD
Brüt kâr:
386.20 USD (21 515 pips)
Brüt zarar:
-292.90 USD (26 969 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (229.47 USD)
Maksimum ardışık kâr:
229.47 USD (3)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
31.71%
Maks. mevduat yükü:
2.78%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
0.55
Alış işlemleri:
19 (70.37%)
Satış işlemleri:
8 (29.63%)
Kâr faktörü:
1.32
Beklenen getiri:
3.46 USD
Ortalama kâr:
35.11 USD
Ortalama zarar:
-18.31 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-96.01 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-114.14 USD (5)
Aylık büyüme:
-20.62%
Algo alım-satım:
88%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
169.65 USD (38.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
38.72% (169.65 USD)
Varlığa göre:
18.74% (60.87 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|24
|archived
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-55
|archived
|148
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-5.5K
|archived
|0
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +164.14 USD
En kötü işlem: -28 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +229.47 USD
Maksimum ardışık zarar: -96.01 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TradeWise-LiveUS
|0.00 × 1
|
FXCM-USDDemo02
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 6
|
Exness-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
IronFXBM-Real1
|0.00 × 1
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 6
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
47%
0
0
USD
USD
293
USD
USD
22
88%
27
40%
32%
1.31
3.46
USD
USD
39%
1:50