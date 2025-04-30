- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
4 674
Kârla kapanan işlemler:
3 177 (67.97%)
Zararla kapanan işlemler:
1 497 (32.03%)
En iyi işlem:
4 182.73 USD
En kötü işlem:
-175.60 USD
Brüt kâr:
20 801.19 USD (610 642 pips)
Brüt zarar:
-7 795.97 USD (552 680 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (29.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 513.08 USD (3)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
99.24%
Maks. mevduat yükü:
29.39%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
992
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
5.06
Alış işlemleri:
4 674 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
2.67
Beklenen getiri:
2.78 USD
Ortalama kâr:
6.55 USD
Ortalama zarar:
-5.21 USD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-2 572.62 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 572.62 USD (21)
Aylık büyüme:
16.08%
Yıllık tahmin:
196.69%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2 572.62 USD (14.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.58% (2 572.62 USD)
Varlığa göre:
71.17% (13 123.18 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4669
|archived
|4
|EURUSD
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|5.4K
|archived
|7.6K
|EURUSD
|-1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|58K
|archived
|0
|EURUSD
|-17
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4 182.73 USD
En kötü işlem: -176 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 21
Maksimum ardışık kâr: +29.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 572.62 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
GMT-Server
|0.00 × 18
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 2
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 2
|
WetradeInternational-Live
|0.00 × 2
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 2
|
FXCM-USDDemo02
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 6
|
Exness-Real2
|0.00 × 1
|
Ava-Real 3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 4
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-Cent2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 2
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
102%
0
0
USD
USD
21K
USD
USD
26
99%
4 674
67%
99%
2.66
2.78
USD
USD
71%
1:500