Fachrul Rozi

SlametR Trade

Fachrul Rozi
0 inceleme
Güvenilirlik
26 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 102%
FBS-Real-6
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 674
Kârla kapanan işlemler:
3 177 (67.97%)
Zararla kapanan işlemler:
1 497 (32.03%)
En iyi işlem:
4 182.73 USD
En kötü işlem:
-175.60 USD
Brüt kâr:
20 801.19 USD (610 642 pips)
Brüt zarar:
-7 795.97 USD (552 680 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (29.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 513.08 USD (3)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
99.24%
Maks. mevduat yükü:
29.39%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
992
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
5.06
Alış işlemleri:
4 674 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
2.67
Beklenen getiri:
2.78 USD
Ortalama kâr:
6.55 USD
Ortalama zarar:
-5.21 USD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-2 572.62 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 572.62 USD (21)
Aylık büyüme:
16.08%
Yıllık tahmin:
196.69%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2 572.62 USD (14.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.58% (2 572.62 USD)
Varlığa göre:
71.17% (13 123.18 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 4669
archived 4
EURUSD 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 5.4K
archived 7.6K
EURUSD -1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 58K
archived 0
EURUSD -17
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4 182.73 USD
En kötü işlem: -176 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 21
Maksimum ardışık kâr: +29.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 572.62 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GMT-Server
0.00 × 18
TickmillUK-Live03
0.00 × 2
Tradeview-Live
0.00 × 1
EGlobal-Cent5
0.00 × 2
WetradeInternational-Live
0.00 × 2
Alpari-Trade
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 2
FXCM-USDDemo02
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.00 × 6
ICMarkets-Live22
0.00 × 6
Exness-Real2
0.00 × 1
Ava-Real 3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
EGlobal-Classic3
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 4
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-Cent2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 2
Axi-US09-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
225 daha fazla...
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
SlametR Trade
Ayda 30 USD
102%
0
0
USD
21K
USD
26
99%
4 674
67%
99%
2.66
2.78
USD
71%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.