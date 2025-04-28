SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / GOLDsmall
Ensiyeh Lori

GOLDsmall

Ensiyeh Lori
0 inceleme
Güvenilirlik
36 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 76%
FortunaMarkets-Server
1:300
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
179
Kârla kapanan işlemler:
145 (81.00%)
Zararla kapanan işlemler:
34 (18.99%)
En iyi işlem:
123.37 USD
En kötü işlem:
-281.19 USD
Brüt kâr:
1 363.39 USD (122 706 pips)
Brüt zarar:
-983.76 USD (87 118 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (150.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
212.60 USD (7)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
30.94%
Maks. mevduat yükü:
8.77%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.07
Alış işlemleri:
133 (74.30%)
Satış işlemleri:
46 (25.70%)
Kâr faktörü:
1.39
Beklenen getiri:
2.12 USD
Ortalama kâr:
9.40 USD
Ortalama zarar:
-28.93 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-70.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-281.19 USD (1)
Aylık büyüme:
11.09%
Yıllık tahmin:
134.54%
Algo alım-satım:
5%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
40.60 USD
Maksimum:
356.18 USD (34.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
34.80% (356.34 USD)
Varlığa göre:
41.52% (375.88 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.mishov 73
GBPUSD.Gold 42
XAUUSD.Gold 36
EURUSD.Gold 19
XAUUSD.Silver 7
AUDUSD.Gold 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.mishov 207
GBPUSD.Gold -114
XAUUSD.Gold 269
EURUSD.Gold 17
XAUUSD.Silver -10
AUDUSD.Gold 11
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.mishov 21K
GBPUSD.Gold -11K
XAUUSD.Gold 23K
EURUSD.Gold 1.5K
XAUUSD.Silver 217
AUDUSD.Gold 539
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +123.37 USD
En kötü işlem: -281 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +150.34 USD
Maksimum ardışık zarar: -70.20 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FortunaMarkets-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.09 16:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 16:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 11:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 08:46
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.25 14:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.25 10:14
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.01 12:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.31 08:50
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.24 09:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.24 09:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.17 15:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.17 10:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 11:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.20 11:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.18 12:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.12 11:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.09 14:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.30 12:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.27 15:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.20 14:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
GOLDsmall
Ayda 50 USD
76%
0
0
USD
880
USD
36
5%
179
81%
31%
1.38
2.12
USD
42%
1:300
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.