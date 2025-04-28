SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Alex 3
Wing Kwong Lai

Alex 3

Wing Kwong Lai
0 inceleme
Güvenilirlik
22 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 1 076%
VantageInternational-Live 5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 122
Kârla kapanan işlemler:
833 (74.24%)
Zararla kapanan işlemler:
289 (25.76%)
En iyi işlem:
7 716.66 HKD
En kötü işlem:
-688.25 HKD
Brüt kâr:
88 119.54 HKD (152 034 pips)
Brüt zarar:
-14 835.50 HKD (111 551 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
49 (5 254.38 HKD)
Maksimum ardışık kâr:
11 833.14 HKD (3)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
149.13%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
49
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
39.89
Alış işlemleri:
914 (81.46%)
Satış işlemleri:
208 (18.54%)
Kâr faktörü:
5.94
Beklenen getiri:
65.32 HKD
Ortalama kâr:
105.79 HKD
Ortalama zarar:
-51.33 HKD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-598.80 HKD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 837.35 HKD (7)
Aylık büyüme:
69.61%
Yıllık tahmin:
847.23%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 HKD
Maksimum:
1 837.35 HKD (6.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.86% (1 837.35 HKD)
Varlığa göre:
77.75% (12 389.81 HKD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 626
AUDCAD 224
AUDUSD 194
NZDCAD 78
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 4.5K
AUDCAD 2K
AUDUSD 1.8K
NZDCAD 1.2K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 18K
AUDCAD 14K
AUDUSD 12K
NZDCAD -4.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7 716.66 HKD
En kötü işlem: -688 HKD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +5 254.38 HKD
Maksimum ardışık zarar: -598.80 HKD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 2
VantageInternational-Live 22
0.20 × 5
VantageInternational-Live 5
0.95 × 19
VantageInternational-Live 18
1.02 × 48
FusionMarkets-Live
1.03 × 210
VantageInternational-Live 8
1.09 × 110
TMGM.TradeMax-Live8
1.15 × 39
VantageInternational-Live 2
1.49 × 57
VantageInternational-Live 11
2.71 × 63
İnceleme yok
2025.09.23 03:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.21 15:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 05:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 19:25
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 18:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 17:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 15:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.15 16:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.16 15:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 13:48
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 08:15
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.02 05:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 03:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 22:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 21:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.01 01:50
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.29 03:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 00:18
High current drawdown in 48% indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 00:18
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.09 03:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
