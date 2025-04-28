- Büyüme
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
İşlemler:
1 122
Kârla kapanan işlemler:
833 (74.24%)
Zararla kapanan işlemler:
289 (25.76%)
En iyi işlem:
7 716.66 HKD
En kötü işlem:
-688.25 HKD
Brüt kâr:
88 119.54 HKD (152 034 pips)
Brüt zarar:
-14 835.50 HKD (111 551 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
49 (5 254.38 HKD)
Maksimum ardışık kâr:
11 833.14 HKD (3)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
149.13%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
49
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
39.89
Alış işlemleri:
914 (81.46%)
Satış işlemleri:
208 (18.54%)
Kâr faktörü:
5.94
Beklenen getiri:
65.32 HKD
Ortalama kâr:
105.79 HKD
Ortalama zarar:
-51.33 HKD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-598.80 HKD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 837.35 HKD (7)
Aylık büyüme:
69.61%
Yıllık tahmin:
847.23%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 HKD
Maksimum:
1 837.35 HKD (6.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.86% (1 837.35 HKD)
Varlığa göre:
77.75% (12 389.81 HKD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|626
|AUDCAD
|224
|AUDUSD
|194
|NZDCAD
|78
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|4.5K
|AUDCAD
|2K
|AUDUSD
|1.8K
|NZDCAD
|1.2K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|18K
|AUDCAD
|14K
|AUDUSD
|12K
|NZDCAD
|-4.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7 716.66 HKD
En kötü işlem: -688 HKD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +5 254.38 HKD
Maksimum ardışık zarar: -598.80 HKD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 22
|0.20 × 5
|
VantageInternational-Live 5
|0.95 × 19
|
VantageInternational-Live 18
|1.02 × 48
|
FusionMarkets-Live
|1.03 × 210
|
VantageInternational-Live 8
|1.09 × 110
|
TMGM.TradeMax-Live8
|1.15 × 39
|
VantageInternational-Live 2
|1.49 × 57
|
VantageInternational-Live 11
|2.71 × 63
İnceleme yok
