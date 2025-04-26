SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Gold X AI
Olga Liliana Clemente

Gold X AI

Olga Liliana Clemente
0 inceleme
Güvenilirlik
71 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 191%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 261
Kârla kapanan işlemler:
788 (62.49%)
Zararla kapanan işlemler:
473 (37.51%)
En iyi işlem:
61.55 USD
En kötü işlem:
-177.89 USD
Brüt kâr:
3 986.98 USD (174 189 pips)
Brüt zarar:
-3 525.02 USD (150 838 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
65 (4.79 USD)
Maksimum ardışık kâr:
304.70 USD (12)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
15.37%
Maks. mevduat yükü:
59.06%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.66
Alış işlemleri:
695 (55.11%)
Satış işlemleri:
566 (44.89%)
Kâr faktörü:
1.13
Beklenen getiri:
0.37 USD
Ortalama kâr:
5.06 USD
Ortalama zarar:
-7.45 USD
Maksimum ardışık kayıp:
120 (-114.24 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-241.10 USD (3)
Aylık büyüme:
32.32%
Yıllık tahmin:
392.15%
Algo alım-satım:
73%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
121.23 USD
Maksimum:
695.59 USD (91.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
44.64% (604.77 USD)
Varlığa göre:
30.52% (109.20 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 870
DE40 211
CHFJPY 46
EURNZD 31
EURCHF 28
EURAUD 25
BTCUSD 15
EURCAD 14
GBPAUD 11
GBPCAD 7
CADCHF 3
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 325
DE40 136
CHFJPY 16
EURNZD -26
EURCHF -5
EURAUD 10
BTCUSD 2
EURCAD 13
GBPAUD -5
GBPCAD 0
CADCHF -5
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -4.1K
DE40 7.6K
CHFJPY 1.9K
EURNZD -1.8K
EURCHF -50
EURAUD 1.1K
BTCUSD 18K
EURCAD 1K
GBPAUD -192
GBPCAD 138
CADCHF -193
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +61.55 USD
En kötü işlem: -178 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +4.79 USD
Maksimum ardışık zarar: -114.24 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real11
0.00 × 2
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 2
Weltrade-Real
0.00 × 17
OctaFX-Real
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
itexsys-Platform
1.71 × 7
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 26
GOMarketsIntl-Live
2.00 × 3
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
2.24 × 6249
FusionMarkets-Live
2.69 × 404
Exness-MT5Real7
2.82 × 97
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.89 × 89
Eightcap-Live
3.00 × 3
Artificial intelligence system for more information
https://www.mql5.com/en/market/product/138745
İnceleme yok
2025.08.20 23:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 07:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.01 23:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.30 16:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.29 14:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.28 08:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.27 03:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.26 23:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.20 00:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.18 22:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.18 20:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.17 18:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 12:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.09 17:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.02 15:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.23 11:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.26 23:28
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 1.47% of days out of 339 days of the signal's entire lifetime.
