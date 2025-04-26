- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 261
Kârla kapanan işlemler:
788 (62.49%)
Zararla kapanan işlemler:
473 (37.51%)
En iyi işlem:
61.55 USD
En kötü işlem:
-177.89 USD
Brüt kâr:
3 986.98 USD (174 189 pips)
Brüt zarar:
-3 525.02 USD (150 838 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
65 (4.79 USD)
Maksimum ardışık kâr:
304.70 USD (12)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
15.37%
Maks. mevduat yükü:
59.06%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.66
Alış işlemleri:
695 (55.11%)
Satış işlemleri:
566 (44.89%)
Kâr faktörü:
1.13
Beklenen getiri:
0.37 USD
Ortalama kâr:
5.06 USD
Ortalama zarar:
-7.45 USD
Maksimum ardışık kayıp:
120 (-114.24 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-241.10 USD (3)
Aylık büyüme:
32.32%
Yıllık tahmin:
392.15%
Algo alım-satım:
73%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
121.23 USD
Maksimum:
695.59 USD (91.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
44.64% (604.77 USD)
Varlığa göre:
30.52% (109.20 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|870
|DE40
|211
|CHFJPY
|46
|EURNZD
|31
|EURCHF
|28
|EURAUD
|25
|BTCUSD
|15
|EURCAD
|14
|GBPAUD
|11
|GBPCAD
|7
|CADCHF
|3
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|325
|DE40
|136
|CHFJPY
|16
|EURNZD
|-26
|EURCHF
|-5
|EURAUD
|10
|BTCUSD
|2
|EURCAD
|13
|GBPAUD
|-5
|GBPCAD
|0
|CADCHF
|-5
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-4.1K
|DE40
|7.6K
|CHFJPY
|1.9K
|EURNZD
|-1.8K
|EURCHF
|-50
|EURAUD
|1.1K
|BTCUSD
|18K
|EURCAD
|1K
|GBPAUD
|-192
|GBPCAD
|138
|CADCHF
|-193
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +61.55 USD
En kötü işlem: -178 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +4.79 USD
Maksimum ardışık zarar: -114.24 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 2
|
Weltrade-Real
|0.00 × 17
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
itexsys-Platform
|1.71 × 7
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 26
|
GOMarketsIntl-Live
|2.00 × 3
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.24 × 6249
|
FusionMarkets-Live
|2.69 × 404
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 97
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.89 × 89
|
Eightcap-Live
|3.00 × 3
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 99 USD
191%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
71
73%
1 261
62%
15%
1.13
0.37
USD
USD
45%
1:500