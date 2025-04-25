SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / EA Trinity dan EA Multi Timeframe
Rizalal Amin

EA Trinity dan EA Multi Timeframe

Rizalal Amin
0 inceleme
Güvenilirlik
30 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 123%
FBS-Real-2
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
70
Kârla kapanan işlemler:
25 (35.71%)
Zararla kapanan işlemler:
45 (64.29%)
En iyi işlem:
356.32 USD
En kötü işlem:
-159.24 USD
Brüt kâr:
2 511.11 USD (57 988 pips)
Brüt zarar:
-1 770.66 USD (55 738 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (762.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
762.69 USD (6)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
92.38%
Maks. mevduat yükü:
3.69%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.94
Alış işlemleri:
39 (55.71%)
Satış işlemleri:
31 (44.29%)
Kâr faktörü:
1.42
Beklenen getiri:
10.58 USD
Ortalama kâr:
100.44 USD
Ortalama zarar:
-39.35 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-162.97 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-410.29 USD (7)
Aylık büyüme:
11.32%
Yıllık tahmin:
137.32%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
786.64 USD (39.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
39.83% (786.64 USD)
Varlığa göre:
23.49% (221.16 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 65
archived 5
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -108
archived 849
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 2.3K
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +356.32 USD
En kötü işlem: -159 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +762.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -162.97 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live06
0.00 × 5
Exness-Real
0.00 × 9
Exness-Real18
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 6
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 15
Valutrades-Real-HK
0.00 × 13
FBS-Real-1
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 3
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
Alpari-Standard3
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 48
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.10 × 10
Axi-US03-Live
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live12
0.15 × 13
Alpari-Pro.ECN
0.22 × 227
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.23 × 43
ScopeMarkets-Live
0.33 × 6
ICMarketsSC-Live11
0.72 × 60
FBS-Real-10
0.84 × 100
RoboForex-ECN
1.10 × 20
23 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.24 16:49
Share of trading days is too low
2025.09.09 15:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 06:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.27 22:12
Share of trading days is too low
2025.07.17 01:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.07 16:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 21:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.30 03:48
No swaps are charged on the signal account
2025.06.29 03:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.27 12:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.27 12:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.05.24 00:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.22 16:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.10 00:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.07 04:23
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:1000
2025.05.01 17:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.01 16:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.30 21:24
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
