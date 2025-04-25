SinyallerBölümler
SEBASTIAN GEORGE KARSAS

Sasha

SEBASTIAN GEORGE KARSAS
0 inceleme
21 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -31%
HFMarketsSA-Live1
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
679
Kârla kapanan işlemler:
495 (72.90%)
Zararla kapanan işlemler:
184 (27.10%)
En iyi işlem:
294.00 USD
En kötü işlem:
-82.05 USD
Brüt kâr:
3 206.63 USD (698 193 pips)
Brüt zarar:
-3 586.41 USD (779 252 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (115.44 USD)
Maksimum ardışık kâr:
313.50 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
33.80%
Maks. mevduat yükü:
8.12%
En son işlem:
12 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.54
Alış işlemleri:
679 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
0.89
Beklenen getiri:
-0.56 USD
Ortalama kâr:
6.48 USD
Ortalama zarar:
-19.49 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-252.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-252.75 USD (5)
Aylık büyüme:
-10.73%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
401.25 USD
Maksimum:
700.82 USD (17.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
44.25% (505.15 USD)
Varlığa göre:
7.65% (274.95 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USA100 403
XAUUSDr 274
USA30 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USA100 -348
XAUUSDr 77
USA30 -109
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USA100 -52K
XAUUSDr 7.6K
USA30 -36K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +294.00 USD
En kötü işlem: -82 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +115.44 USD
Maksimum ardışık zarar: -252.75 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSA-Live1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Sasha Signals for MT5 – Conquer the Markets with Precision!

Unlock the power of elite trading with Sasha, your ultimate MT5 signal companion designed to dominate USA100 and USA30 markets! Engineered with cutting-edge analytics, Sasha delivers high-probability buy signals that target an impressive 70% win-rate, empowering you to trade smarter and win bigger. 

Sasha harnesses advanced market profiling to identify optimal entry points, ensuring you’re always a step ahead. With a proven track record—think precision signals, catching major moves—Sasha is your key to consistent profits. Whether you’re a seasoned trader or just starting, Sasha’s seamless integration with MT5 makes trading effortless, while her proprietary system works tirelessly to filter noise and spotlight opportunities.

Join the TraderKings empire and elevate your trading game. Don’t just trade—thrive with Sasha Signals. Subscribe now and let’s conquer the markets together! 🚀📈


İnceleme yok
2025.09.22 17:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 20:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 12:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 07:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 01:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 18:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 17:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 16:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 13:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 14:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 12:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 21:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 13:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 12:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 10:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 07:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 01:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 20:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 13:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 14:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
