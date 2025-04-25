- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
679
Kârla kapanan işlemler:
495 (72.90%)
Zararla kapanan işlemler:
184 (27.10%)
En iyi işlem:
294.00 USD
En kötü işlem:
-82.05 USD
Brüt kâr:
3 206.63 USD (698 193 pips)
Brüt zarar:
-3 586.41 USD (779 252 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (115.44 USD)
Maksimum ardışık kâr:
313.50 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
33.80%
Maks. mevduat yükü:
8.12%
En son işlem:
12 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.54
Alış işlemleri:
679 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
0.89
Beklenen getiri:
-0.56 USD
Ortalama kâr:
6.48 USD
Ortalama zarar:
-19.49 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-252.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-252.75 USD (5)
Aylık büyüme:
-10.73%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
401.25 USD
Maksimum:
700.82 USD (17.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
44.25% (505.15 USD)
Varlığa göre:
7.65% (274.95 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USA100
|403
|XAUUSDr
|274
|USA30
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USA100
|-348
|XAUUSDr
|77
|USA30
|-109
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USA100
|-52K
|XAUUSDr
|7.6K
|USA30
|-36K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSA-Live1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Sasha Signals for MT5 – Conquer the Markets with Precision!
Unlock the power of elite trading with Sasha, your ultimate MT5 signal companion designed to dominate USA100 and USA30 markets! Engineered with cutting-edge analytics, Sasha delivers high-probability buy signals that target an impressive 70% win-rate, empowering you to trade smarter and win bigger.
Sasha harnesses advanced market profiling to identify optimal entry points, ensuring you’re always a step ahead. With a proven track record—think precision signals, catching major moves—Sasha is your key to consistent profits. Whether you’re a seasoned trader or just starting, Sasha’s seamless integration with MT5 makes trading effortless, while her proprietary system works tirelessly to filter noise and spotlight opportunities.
Join the TraderKings empire and elevate your trading game. Don’t just trade—thrive with Sasha Signals. Subscribe now and let’s conquer the markets together! 🚀📈
