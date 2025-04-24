SinyallerBölümler
Eka Putra Jaya

PIPTRACKER PRO AI V3

Eka Putra Jaya
0 inceleme
Güvenilirlik
22 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 101%
XMGlobal-MT5 12
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
753
Kârla kapanan işlemler:
411 (54.58%)
Zararla kapanan işlemler:
342 (45.42%)
En iyi işlem:
45.63 USD
En kötü işlem:
-22.89 USD
Brüt kâr:
616.01 USD (143 336 pips)
Brüt zarar:
-531.24 USD (154 789 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (5.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
59.43 USD (2)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
18.25%
Maks. mevduat yükü:
52.79%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
1.44
Alış işlemleri:
472 (62.68%)
Satış işlemleri:
281 (37.32%)
Kâr faktörü:
1.16
Beklenen getiri:
0.11 USD
Ortalama kâr:
1.50 USD
Ortalama zarar:
-1.55 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-6.55 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-51.93 USD (3)
Aylık büyüme:
-0.72%
Yıllık tahmin:
-8.69%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.06 USD
Maksimum:
58.72 USD (40.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.08% (58.72 USD)
Varlığa göre:
38.46% (66.21 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLDm# 743
EURUSDm# 5
GBPUSDm# 5
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLDm# 83
EURUSDm# 0
GBPUSDm# 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLDm# -12K
EURUSDm# 44
GBPUSDm# 229
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +45.63 USD
En kötü işlem: -23 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +5.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.55 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 12" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

PIPTRACKER PRO AI V3.2
İnceleme yok
2025.09.17 10:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 16:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 11:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.31 10:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 08:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.29 13:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.15 19:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.04 03:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.26 13:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.18 06:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.12 07:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 14:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.10 18:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.10 06:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.02 19:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.29 14:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.28 14:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.27 07:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.14 05:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.06 13:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
