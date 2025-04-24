SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / THPX9
Ai Jing Gao

THPX9

Ai Jing Gao
0 inceleme
Güvenilirlik
23 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 47%
NCESC-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 125
Kârla kapanan işlemler:
1 616 (51.71%)
Zararla kapanan işlemler:
1 509 (48.29%)
En iyi işlem:
703.34 USD
En kötü işlem:
-4 637.19 USD
Brüt kâr:
57 599.64 USD (1 558 159 pips)
Brüt zarar:
-49 899.84 USD (1 427 177 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (2 027.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 156.52 USD (4)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
87.39%
Maks. mevduat yükü:
51.56%
En son işlem:
23 saat önce
Hafta başına işlemler:
36
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
1.06
Alış işlemleri:
1 599 (51.17%)
Satış işlemleri:
1 526 (48.83%)
Kâr faktörü:
1.15
Beklenen getiri:
2.46 USD
Ortalama kâr:
35.64 USD
Ortalama zarar:
-33.07 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-307.85 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 637.19 USD (1)
Aylık büyüme:
27.11%
Yıllık tahmin:
328.90%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
171.65 USD
Maksimum:
7 262.32 USD (53.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
67.74% (7 262.32 USD)
Varlığa göre:
52.41% (5 234.02 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
ETHUSD 2044
XAUETH 682
BRTBTC 267
BRTUSD 122
XAGUSD 10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
ETHUSD -1.5K
XAUETH 7.9K
BRTBTC 542
BRTUSD -618
XAGUSD 1.3K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
ETHUSD 104K
XAUETH 13K
BRTBTC 3.8K
BRTUSD 7.8K
XAGUSD 1.9K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +703.34 USD
En kötü işlem: -4 637 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +2 027.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -307.85 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NCESC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Bybit-Live
23.33 × 18
İnceleme yok
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.