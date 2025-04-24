- Büyüme
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
İşlemler:
1 208
Kârla kapanan işlemler:
705 (58.36%)
Zararla kapanan işlemler:
503 (41.64%)
En iyi işlem:
695.09 USD
En kötü işlem:
-194.00 USD
Brüt kâr:
30 060.31 USD (155 775 pips)
Brüt zarar:
-19 349.98 USD (107 918 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (334.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 008.55 USD (6)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
88.24%
Maks. mevduat yükü:
31.75%
En son işlem:
13 saat önce
Hafta başına işlemler:
41
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
6.93
Alış işlemleri:
566 (46.85%)
Satış işlemleri:
642 (53.15%)
Kâr faktörü:
1.55
Beklenen getiri:
8.87 USD
Ortalama kâr:
42.64 USD
Ortalama zarar:
-38.47 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-1 545.15 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 545.15 USD (10)
Aylık büyüme:
88.18%
Yıllık tahmin:
1 069.91%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
49.66 USD
Maksimum:
1 545.15 USD (14.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.54% (535.43 USD)
Varlığa göre:
36.78% (459.81 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAGBTC
|1021
|XAGUSD
|187
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAGBTC
|6.7K
|XAGUSD
|4K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAGBTC
|39K
|XAGUSD
|9.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +695.09 USD
En kötü işlem: -194 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +334.71 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 545.15 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NCESC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok
