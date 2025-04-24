SinyallerBölümler
THPX8
Ai Jing Gao

THPX8

Ai Jing Gao
0 inceleme
Güvenilirlik
23 hafta
1 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 579%
NCESC-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 208
Kârla kapanan işlemler:
705 (58.36%)
Zararla kapanan işlemler:
503 (41.64%)
En iyi işlem:
695.09 USD
En kötü işlem:
-194.00 USD
Brüt kâr:
30 060.31 USD (155 775 pips)
Brüt zarar:
-19 349.98 USD (107 918 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (334.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 008.55 USD (6)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
88.24%
Maks. mevduat yükü:
31.75%
En son işlem:
13 saat önce
Hafta başına işlemler:
41
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
6.93
Alış işlemleri:
566 (46.85%)
Satış işlemleri:
642 (53.15%)
Kâr faktörü:
1.55
Beklenen getiri:
8.87 USD
Ortalama kâr:
42.64 USD
Ortalama zarar:
-38.47 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-1 545.15 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 545.15 USD (10)
Aylık büyüme:
88.18%
Yıllık tahmin:
1 069.91%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
49.66 USD
Maksimum:
1 545.15 USD (14.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.54% (535.43 USD)
Varlığa göre:
36.78% (459.81 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAGBTC 1021
XAGUSD 187
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAGBTC 6.7K
XAGUSD 4K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAGBTC 39K
XAGUSD 9.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +695.09 USD
En kötü işlem: -194 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +334.71 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 545.15 USD

Bybit-Live
23.33 × 18
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
