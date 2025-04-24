SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Thpx7
Ai Jing Gao

Thpx7

Ai Jing Gao
0 inceleme
Güvenilirlik
23 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 42%
NCESC-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 856
Kârla kapanan işlemler:
1 057 (56.95%)
Zararla kapanan işlemler:
799 (43.05%)
En iyi işlem:
482.33 USD
En kötü işlem:
-56.60 USD
Brüt kâr:
11 672.29 USD (387 359 pips)
Brüt zarar:
-9 073.22 USD (300 298 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (126.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
610.54 USD (4)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
87.00%
Maks. mevduat yükü:
44.91%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
3.48
Alış işlemleri:
937 (50.48%)
Satış işlemleri:
919 (49.52%)
Kâr faktörü:
1.29
Beklenen getiri:
1.40 USD
Ortalama kâr:
11.04 USD
Ortalama zarar:
-11.36 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-135.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-294.60 USD (7)
Aylık büyüme:
7.51%
Yıllık tahmin:
91.11%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
747.48 USD (25.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.84% (747.48 USD)
Varlığa göre:
12.61% (308.48 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
WTIBTC 1296
WTIUSD 555
XAGUSD 4
XAGBTC 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
WTIBTC 2.2K
WTIUSD 76
XAGUSD 320
XAGBTC -38
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
WTIBTC 70K
WTIUSD 17K
XAGUSD 440
XAGBTC -13
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +482.33 USD
En kötü işlem: -57 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +126.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -135.20 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NCESC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

NCESC-Live
5.83 × 280
Bybit-Live
23.33 × 18
İnceleme yok
2025.08.11 15:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.31 14:57
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:1000
2025.07.30 08:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.18 09:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.18 08:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.18 07:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.10 13:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.03 13:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.29 23:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.25 17:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.24 13:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.23 07:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.22 22:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.21 16:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.11 18:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 14:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 10:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.09 17:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.30 07:46
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.08 15:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
