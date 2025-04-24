- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
261
Kârla kapanan işlemler:
198 (75.86%)
Zararla kapanan işlemler:
63 (24.14%)
En iyi işlem:
1 660.15 USD
En kötü işlem:
-2 975.86 USD
Brüt kâr:
60 118.38 USD (85 480 pips)
Brüt zarar:
-34 076.33 USD (37 570 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
54 (22 130.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
22 130.66 USD (54)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
2.15%
Maks. mevduat yükü:
100.34%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
44 dakika
Düzelme faktörü:
2.45
Alış işlemleri:
109 (41.76%)
Satış işlemleri:
152 (58.24%)
Kâr faktörü:
1.76
Beklenen getiri:
99.78 USD
Ortalama kâr:
303.63 USD
Ortalama zarar:
-540.89 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-1 427.68 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8 924.40 USD (3)
Aylık büyüme:
12.61%
Yıllık tahmin:
152.95%
Algo alım-satım:
81%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 483.72 USD
Maksimum:
10 615.53 USD (8.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.75% (10 600.91 USD)
Varlığa göre:
7.10% (8 595.54 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|261
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|26K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|48K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 660.15 USD
En kötü işlem: -2 976 USD
Maksimum ardışık kazanç: 54
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +22 130.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 427.68 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 38
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
Swissquote-Server
|3.21 × 57
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
Weltrade-Real
|6.80 × 191
|
FBS-Real
|10.00 × 1
|
ActivTradesCorp-Server
|23.00 × 1
TrendX Scalper
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 75 USD
26%
0
0
USD
USD
126K
USD
USD
23
81%
261
75%
2%
1.76
99.78
USD
USD
9%
1:200