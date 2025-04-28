- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
178
Kârla kapanan işlemler:
136 (76.40%)
Zararla kapanan işlemler:
42 (23.60%)
En iyi işlem:
128.67 USD
En kötü işlem:
-121.38 USD
Brüt kâr:
983.79 USD (100 021 pips)
Brüt zarar:
-588.20 USD (57 543 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (29.49 USD)
Maksimum ardışık kâr:
128.67 USD (1)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
46.96%
Maks. mevduat yükü:
3.18%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
1.92
Alış işlemleri:
129 (72.47%)
Satış işlemleri:
49 (27.53%)
Kâr faktörü:
1.67
Beklenen getiri:
2.22 USD
Ortalama kâr:
7.23 USD
Ortalama zarar:
-14.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-56.22 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-121.38 USD (1)
Aylık büyüme:
19.23%
Yıllık tahmin:
233.37%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
206.55 USD (24.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.67% (206.55 USD)
Varlığa göre:
18.42% (138.58 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDxx
|178
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDxx
|396
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDxx
|42K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +128.67 USD
En kötü işlem: -121 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +29.49 USD
Maksimum ardışık zarar: -56.22 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "4xCube-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
100 % Algotrading
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 100 USD
79%
0
0
USD
USD
1
USD
USD
22
100%
178
76%
47%
1.67
2.22
USD
USD
25%
1:500