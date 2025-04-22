SinyallerBölümler
Eos v2

DEASIGN
0 inceleme
22 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -21%
HFMarketsGlobal-Live1
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
143
Kârla kapanan işlemler:
100 (69.93%)
Zararla kapanan işlemler:
43 (30.07%)
En iyi işlem:
37.57 USD
En kötü işlem:
-79.84 USD
Brüt kâr:
818.09 USD (28 628 pips)
Brüt zarar:
-1 236.71 USD (36 266 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (60.97 USD)
Maksimum ardışık kâr:
89.57 USD (7)
Sharpe oranı:
-0.13
Alım-satım etkinliği:
78.59%
Maks. mevduat yükü:
17.88%
En son işlem:
15 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-0.79
Alış işlemleri:
78 (54.55%)
Satış işlemleri:
65 (45.45%)
Kâr faktörü:
0.66
Beklenen getiri:
-2.93 USD
Ortalama kâr:
8.18 USD
Ortalama zarar:
-28.76 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-312.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-312.98 USD (4)
Aylık büyüme:
-14.90%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
418.62 USD
Maksimum:
530.35 USD (25.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.14% (531.07 USD)
Varlığa göre:
12.95% (245.26 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURJPYb 37
USDCADb 36
AUDCADb 26
GBPCHFb 23
GBPJPYb 21
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURJPYb 13
USDCADb -80
AUDCADb -230
GBPCHFb -173
GBPJPYb 50
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURJPYb 594
USDCADb -2.6K
AUDCADb -3.6K
GBPCHFb -4.6K
GBPJPYb 2.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +37.57 USD
En kötü işlem: -80 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +60.97 USD
Maksimum ardışık zarar: -312.98 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsGlobal-Live1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.03 08:51
No swaps are charged
2025.10.03 08:51
No swaps are charged
2025.10.03 07:53
No swaps are charged on the signal account
2025.10.01 09:59
No swaps are charged
2025.10.01 09:59
No swaps are charged
2025.09.22 09:12
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 12:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 18:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.06 16:50
No swaps are charged on the signal account
2025.07.22 11:30
No swaps are charged
2025.07.22 11:30
No swaps are charged
2025.07.17 12:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.17 05:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.15% of days out of 87 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 05:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.15 17:12
No swaps are charged on the signal account
2025.07.08 17:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.28% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.03 12:45
Share of days for 80% of growth is too low
