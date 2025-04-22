- Büyüme
İşlemler:
226
Kârla kapanan işlemler:
191 (84.51%)
Zararla kapanan işlemler:
35 (15.49%)
En iyi işlem:
4 166.68 USD
En kötü işlem:
-3 125.30 USD
Brüt kâr:
28 304.04 USD (146 176 pips)
Brüt zarar:
-16 449.44 USD (98 013 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (1 818.74 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6 353.17 USD (18)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
19.55%
Maks. mevduat yükü:
8.43%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
2.57
Alış işlemleri:
133 (58.85%)
Satış işlemleri:
93 (41.15%)
Kâr faktörü:
1.72
Beklenen getiri:
52.45 USD
Ortalama kâr:
148.19 USD
Ortalama zarar:
-469.98 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-1 278.82 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 357.75 USD (4)
Aylık büyüme:
29.73%
Yıllık tahmin:
360.71%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 748.20 USD
Maksimum:
4 607.34 USD (24.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
31.29% (3 357.75 USD)
Varlığa göre:
12.98% (2 379.64 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|226
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|12K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|48K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4 166.68 USD
En kötü işlem: -3 125 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +1 818.74 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 278.82 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.80 × 5707
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 97
|
FusionMarkets-Live
|2.93 × 351
|
ICMarketsSC-MT5
|3.04 × 156
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.44 × 742
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 300 USD
96%
0
0
USD
USD
20K
USD
USD
58
94%
226
84%
20%
1.72
52.45
USD
USD
31%
1:500