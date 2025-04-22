SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Mathbot 20k
Vitalie Schimbator

Mathbot 20k

Vitalie Schimbator
0 inceleme
Güvenilirlik
58 hafta
0 / 0 USD
Ayda 300 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 96%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
226
Kârla kapanan işlemler:
191 (84.51%)
Zararla kapanan işlemler:
35 (15.49%)
En iyi işlem:
4 166.68 USD
En kötü işlem:
-3 125.30 USD
Brüt kâr:
28 304.04 USD (146 176 pips)
Brüt zarar:
-16 449.44 USD (98 013 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (1 818.74 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6 353.17 USD (18)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
19.55%
Maks. mevduat yükü:
8.43%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
2.57
Alış işlemleri:
133 (58.85%)
Satış işlemleri:
93 (41.15%)
Kâr faktörü:
1.72
Beklenen getiri:
52.45 USD
Ortalama kâr:
148.19 USD
Ortalama zarar:
-469.98 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-1 278.82 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 357.75 USD (4)
Aylık büyüme:
29.73%
Yıllık tahmin:
360.71%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 748.20 USD
Maksimum:
4 607.34 USD (24.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
31.29% (3 357.75 USD)
Varlığa göre:
12.98% (2 379.64 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 226
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 12K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 48K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4 166.68 USD
En kötü işlem: -3 125 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +1 818.74 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 278.82 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.80 × 5707
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.82 × 97
FusionMarkets-Live
2.93 × 351
ICMarketsSC-MT5
3.04 × 156
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
Pepperstone-MT5-Live01
3.44 × 742
59 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
MAthbot ea 
100% algo
İnceleme yok
2025.09.05 12:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 04:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.01 10:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.01 09:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 11:41
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.81% of days out of 246 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Mathbot 20k
Ayda 300 USD
96%
0
0
USD
20K
USD
58
94%
226
84%
20%
1.72
52.45
USD
31%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.