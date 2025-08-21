- Büyüme
İşlemler:
189
Kârla kapanan işlemler:
110 (58.20%)
Zararla kapanan işlemler:
79 (41.80%)
En iyi işlem:
146.50 USD
En kötü işlem:
-441.94 USD
Brüt kâr:
3 647.44 USD (25 575 pips)
Brüt zarar:
-4 853.02 USD (37 895 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (223.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
308.56 USD (10)
Sharpe oranı:
-0.08
Alım-satım etkinliği:
76.50%
Maks. mevduat yükü:
11.21%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
-0.37
Alış işlemleri:
72 (38.10%)
Satış işlemleri:
117 (61.90%)
Kâr faktörü:
0.75
Beklenen getiri:
-6.38 USD
Ortalama kâr:
33.16 USD
Ortalama zarar:
-61.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-3 269.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 269.23 USD (15)
Aylık büyüme:
1.68%
Yıllık tahmin:
20.34%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 448.76 USD
Maksimum:
3 269.23 USD (67.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
30.80% (3 269.23 USD)
Varlığa göre:
29.56% (3 107.54 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|71
|NZDCAD
|61
|AUDCAD
|57
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDNZD
|-2.5K
|NZDCAD
|455
|AUDCAD
|858
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDNZD
|-17K
|NZDCAD
|631
|AUDCAD
|4.6K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +146.50 USD
En kötü işlem: -442 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +223.34 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 269.23 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.13 × 23
|
TickmillUK-Live03
|0.27 × 124
|
ICMarketsSC-Live03
|0.40 × 42
|
ICMarkets-Live19
|0.56 × 50
|
ICMarketsSC-Live25
|0.58 × 233
|
ICMarketsSC-Live06
|0.60 × 10
|
EquitiGroup-Live
|0.72 × 18
|
ICMarketsSC-Live33
|0.94 × 78
|
FXOpen-ECN Live Server
|1.00 × 173
|
TMGM.TradeMax-Live8
|1.13 × 135
|
Tickmill-Live02
|1.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live23
|1.34 × 76
|
ICMarketsSC-Live24
|1.36 × 36
|
ThreeTrader-Live
|1.42 × 36
|
Tickmill-Live08
|1.42 × 91
|
MonetaMarkets-Live01
|1.47 × 128
|
FTMO-Server
|1.50 × 34
|
Darwinex-Live
|1.59 × 129
|
FusionMarkets-Live
|1.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live09
|1.67 × 3
|
VantageFXInternational-Live 5
|2.27 × 237
|
FusionMarkets-Demo
|2.51 × 92
|
Axi-US03-Live
|2.73 × 59
Basic trading strategy as on previous QiwiX signals
A hard stop loss of 30% is set
Trading from the channel borders, a soft grid is built
Recommended minimum deposit - $1500
Leverage - 1:500
❗ ❗ ❗ P.S. Forex trading is associated with high risks of losing invested funds, make all investments at your own risk! Never invest credit funds
This is a bad signal, martingale with only 30% hard SL, 100% disaster. Don't think this signal can be the same return and stability as before.