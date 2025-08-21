SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / QiwiX SL30
Ilya Zelenov

QiwiX SL30

Ilya Zelenov
1 inceleme
23 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -10%
Tickmill-Live08
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
189
Kârla kapanan işlemler:
110 (58.20%)
Zararla kapanan işlemler:
79 (41.80%)
En iyi işlem:
146.50 USD
En kötü işlem:
-441.94 USD
Brüt kâr:
3 647.44 USD (25 575 pips)
Brüt zarar:
-4 853.02 USD (37 895 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (223.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
308.56 USD (10)
Sharpe oranı:
-0.08
Alım-satım etkinliği:
76.50%
Maks. mevduat yükü:
11.21%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
-0.37
Alış işlemleri:
72 (38.10%)
Satış işlemleri:
117 (61.90%)
Kâr faktörü:
0.75
Beklenen getiri:
-6.38 USD
Ortalama kâr:
33.16 USD
Ortalama zarar:
-61.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-3 269.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 269.23 USD (15)
Aylık büyüme:
1.68%
Yıllık tahmin:
20.34%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 448.76 USD
Maksimum:
3 269.23 USD (67.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
30.80% (3 269.23 USD)
Varlığa göre:
29.56% (3 107.54 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDNZD 71
NZDCAD 61
AUDCAD 57
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDNZD -2.5K
NZDCAD 455
AUDCAD 858
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDNZD -17K
NZDCAD 631
AUDCAD 4.6K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +146.50 USD
En kötü işlem: -442 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +223.34 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 269.23 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.13 × 23
TickmillUK-Live03
0.27 × 124
ICMarketsSC-Live03
0.40 × 42
ICMarkets-Live19
0.56 × 50
ICMarketsSC-Live25
0.58 × 233
ICMarketsSC-Live06
0.60 × 10
EquitiGroup-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-Live33
0.94 × 78
FXOpen-ECN Live Server
1.00 × 173
TMGM.TradeMax-Live8
1.13 × 135
Tickmill-Live02
1.33 × 3
ICMarketsSC-Live23
1.34 × 76
ICMarketsSC-Live24
1.36 × 36
ThreeTrader-Live
1.42 × 36
Tickmill-Live08
1.42 × 91
MonetaMarkets-Live01
1.47 × 128
FTMO-Server
1.50 × 34
Darwinex-Live
1.59 × 129
FusionMarkets-Live
1.67 × 3
ICMarketsSC-Live09
1.67 × 3
VantageFXInternational-Live 5
2.27 × 237
FusionMarkets-Demo
2.51 × 92
Axi-US03-Live
2.73 × 59
32 daha fazla...
Basic trading strategy as on previous QiwiX signals

A hard stop loss of 30% is set

Trading from the channel borders, a soft grid is built
Recommended minimum deposit - $1500

Leverage - 1:500


P.S. Forex trading is associated with high risks of losing invested funds, make all investments at your own risk! Never invest credit funds

Ortalama derecelendirme:
Yuen Yiu Lam
740
Yuen Yiu Lam 2025.08.21 12:39 
 

This is a bad signal, martingale with only 30% hard SL, 100% disaster. Don't think this signal can be the same return and stability as before.

2025.06.26 18:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.12 12:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.23 16:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.23 15:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.22 02:03
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.04.22 02:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.22 02:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
