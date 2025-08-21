Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live04 0.00 × 2 Tickmill-Live04 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live10 0.13 × 23 TickmillUK-Live03 0.27 × 124 ICMarketsSC-Live03 0.40 × 42 ICMarkets-Live19 0.56 × 50 ICMarketsSC-Live25 0.58 × 233 ICMarketsSC-Live06 0.60 × 10 EquitiGroup-Live 0.72 × 18 ICMarketsSC-Live33 0.94 × 78 FXOpen-ECN Live Server 1.00 × 173 TMGM.TradeMax-Live8 1.13 × 135 Tickmill-Live02 1.33 × 3 ICMarketsSC-Live23 1.34 × 76 ICMarketsSC-Live24 1.36 × 36 ThreeTrader-Live 1.42 × 36 Tickmill-Live08 1.42 × 91 MonetaMarkets-Live01 1.47 × 128 FTMO-Server 1.50 × 34 Darwinex-Live 1.59 × 129 FusionMarkets-Live 1.67 × 3 ICMarketsSC-Live09 1.67 × 3 VantageFXInternational-Live 5 2.27 × 237 FusionMarkets-Demo 2.51 × 92 Axi-US03-Live 2.73 × 59 32 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya