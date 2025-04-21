SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Balanced Blend 4
Oeyvind Borgsoe

Balanced Blend 4

Oeyvind Borgsoe
0 inceleme
Güvenilirlik
51 hafta
0 / 0 USD
Ayda 500 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 40%
ThunderMarkets-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 117
Kârla kapanan işlemler:
1 611 (76.09%)
Zararla kapanan işlemler:
506 (23.90%)
En iyi işlem:
49.31 USD
En kötü işlem:
-83.53 USD
Brüt kâr:
1 121.78 USD (641 422 pips)
Brüt zarar:
-668.99 USD (190 082 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (3.86 USD)
Maksimum ardışık kâr:
54.51 USD (11)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
58.23%
Maks. mevduat yükü:
18.04%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
3.99
Alış işlemleri:
1 320 (62.35%)
Satış işlemleri:
797 (37.65%)
Kâr faktörü:
1.68
Beklenen getiri:
0.21 USD
Ortalama kâr:
0.70 USD
Ortalama zarar:
-1.32 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-18.68 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-83.53 USD (1)
Aylık büyüme:
4.03%
Yıllık tahmin:
51.60%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
113.59 USD (20.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.57% (113.59 USD)
Varlığa göre:
5.20% (165.84 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSDc 1087
USDCADc 409
EURUSD 126
USDJPYc 114
GBPUSDc 90
USTEC.c 67
AUDCADc 29
EURGBPc 28
GBPJPYc 25
DE40.c 19
EURAUDc 17
EURCADc 15
XAUUSDc 12
AUDJPYc 12
USDCHFc 10
BTCUSD 9
GBPCADc 9
NZDUSDc 9
EURNZDc 8
EURJPYc 6
AUDCHFc 4
AUDUSDc 4
GBPAUDc 3
DJ30.c 2
NZDSGDc 1
GBPCHFc 1
CHFJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSDc 188
USDCADc 125
EURUSD 10
USDJPYc 99
GBPUSDc 39
USTEC.c 33
AUDCADc -2
EURGBPc 3
GBPJPYc 14
DE40.c 21
EURAUDc -81
EURCADc 3
XAUUSDc -92
AUDJPYc 0
USDCHFc -1
BTCUSD 25
GBPCADc -3
NZDUSDc -3
EURNZDc 1
EURJPYc 0
AUDCHFc 3
AUDUSDc -1
GBPAUDc 16
DJ30.c 3
NZDSGDc 0
GBPCHFc 3
CHFJPY 49
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSDc 15K
USDCADc 7.2K
EURUSD 1K
USDJPYc 8.7K
GBPUSDc 4.7K
USTEC.c 33K
AUDCADc 171
EURGBPc 148
GBPJPYc 2.1K
DE40.c 22K
EURAUDc -34
EURCADc 301
XAUUSDc -9.1K
AUDJPYc 64
USDCHFc 3
BTCUSD 366K
GBPCADc -18
NZDUSDc -226
EURNZDc 192
EURJPYc 13
AUDCHFc 175
AUDUSDc -75
GBPAUDc 363
DJ30.c 3.3K
NZDSGDc 43
GBPCHFc 236
CHFJPY 727
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +49.31 USD
En kötü işlem: -84 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +3.86 USD
Maksimum ardışık zarar: -18.68 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ThunderMarkets-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.