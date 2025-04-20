SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Xau trader
Youyuan Xia

Xau trader

Youyuan Xia
0 inceleme
25 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -61%
Tickmill-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
160
Kârla kapanan işlemler:
119 (74.37%)
Zararla kapanan işlemler:
41 (25.63%)
En iyi işlem:
648.62 USD
En kötü işlem:
-350.43 USD
Brüt kâr:
5 850.43 USD (440 949 pips)
Brüt zarar:
-5 309.38 USD (728 239 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (1 006.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 006.80 USD (10)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
15.93%
Maks. mevduat yükü:
95.34%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.33
Alış işlemleri:
142 (88.75%)
Satış işlemleri:
18 (11.25%)
Kâr faktörü:
1.10
Beklenen getiri:
3.38 USD
Ortalama kâr:
49.16 USD
Ortalama zarar:
-129.50 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-743.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-743.52 USD (3)
Aylık büyüme:
28.41%
Yıllık tahmin:
344.70%
Algo alım-satım:
2%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.31 USD
Maksimum:
1 653.01 USD (52.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
77.98% (1 653.01 USD)
Varlığa göre:
67.14% (693.40 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 150
BTCUSD 8
EURUSD 1
ETHUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 852
BTCUSD -313
EURUSD 1
ETHUSD 1
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 13K
BTCUSD -301K
EURUSD 17
ETHUSD 111
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +648.62 USD
En kötü işlem: -350 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +1 006.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -743.52 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

itexsys-Platform
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 2
VTindex-MT5
0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 33
TickmillEU-Live
0.25 × 4
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
FxPro-MT5 Live02
0.47 × 51
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
DooTechnology-Live
0.52 × 221
AronGroups-Server
0.57 × 7
ECMarkets-Server
0.60 × 10
Exness-MT5Real8
0.61 × 515
StriforSVG-Live
0.76 × 33
Markets.com-Live
1.00 × 1
VTMarkets-Live
1.00 × 2
Exness-MT5Real12
1.00 × 59
Pepperstone-MT5-Live01
1.05 × 169
Exness-MT5Real2
1.07 × 30
OctaFX-Real2
1.07 × 29
72 daha fazla...
黄金日内短线交易，每单止损100u左右，本账号只有部分资金，跟单100止损单来设置跟单比例
İnceleme yok
