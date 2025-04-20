- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
160
Kârla kapanan işlemler:
119 (74.37%)
Zararla kapanan işlemler:
41 (25.63%)
En iyi işlem:
648.62 USD
En kötü işlem:
-350.43 USD
Brüt kâr:
5 850.43 USD (440 949 pips)
Brüt zarar:
-5 309.38 USD (728 239 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (1 006.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 006.80 USD (10)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
15.93%
Maks. mevduat yükü:
95.34%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.33
Alış işlemleri:
142 (88.75%)
Satış işlemleri:
18 (11.25%)
Kâr faktörü:
1.10
Beklenen getiri:
3.38 USD
Ortalama kâr:
49.16 USD
Ortalama zarar:
-129.50 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-743.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-743.52 USD (3)
Aylık büyüme:
28.41%
Yıllık tahmin:
344.70%
Algo alım-satım:
2%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.31 USD
Maksimum:
1 653.01 USD (52.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
77.98% (1 653.01 USD)
Varlığa göre:
67.14% (693.40 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|150
|BTCUSD
|8
|EURUSD
|1
|ETHUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|852
|BTCUSD
|-313
|EURUSD
|1
|ETHUSD
|1
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|13K
|BTCUSD
|-301K
|EURUSD
|17
|ETHUSD
|111
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +648.62 USD
En kötü işlem: -350 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +1 006.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -743.52 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 2
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 33
|
TickmillEU-Live
|0.25 × 4
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
FxPro-MT5 Live02
|0.47 × 51
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
DooTechnology-Live
|0.52 × 221
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
ECMarkets-Server
|0.60 × 10
|
Exness-MT5Real8
|0.61 × 515
|
StriforSVG-Live
|0.76 × 33
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|1.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|1.00 × 59
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.05 × 169
|
Exness-MT5Real2
|1.07 × 30
|
OctaFX-Real2
|1.07 × 29
黄金日内短线交易，每单止损100u左右，本账号只有部分资金，跟单100止损单来设置跟单比例
