İşlemler:
262
Kârla kapanan işlemler:
203 (77.48%)
Zararla kapanan işlemler:
59 (22.52%)
En iyi işlem:
371.96 USD
En kötü işlem:
-264.64 USD
Brüt kâr:
6 817.13 USD (5 489 688 pips)
Brüt zarar:
-3 566.34 USD (5 779 835 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (357.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
552.14 USD (15)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
70.86%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
2.81
Alış işlemleri:
183 (69.85%)
Satış işlemleri:
79 (30.15%)
Kâr faktörü:
1.91
Beklenen getiri:
12.41 USD
Ortalama kâr:
33.58 USD
Ortalama zarar:
-60.45 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-1 156.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 156.60 USD (6)
Aylık büyüme:
33.82%
Yıllık tahmin:
410.38%
Algo alım-satım:
24%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 156.60 USD (33.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.12% (1 156.60 USD)
Varlığa göre:
78.50% (2 772.37 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD
|64
|BTCUSD
|60
|US500-SEP25
|40
|SILVER
|27
|US500Cash
|21
|Visa
|20
|Palantir
|8
|Netflix
|3
|EURUSD
|3
|US500-JUN25
|3
|HK50Cash
|2
|GER40Cash
|2
|EQT
|2
|Micron
|2
|Tapestry
|2
|Cisco
|1
|Broadcom
|1
|ETHUSD
|1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD
|1.5K
|BTCUSD
|952
|US500-SEP25
|159
|SILVER
|299
|US500Cash
|261
|Visa
|71
|Palantir
|64
|Netflix
|32
|EURUSD
|-55
|US500-JUN25
|-61
|HK50Cash
|57
|GER40Cash
|-103
|EQT
|11
|Micron
|18
|Tapestry
|10
|Cisco
|7
|Broadcom
|12
|ETHUSD
|-1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD
|56K
|BTCUSD
|-358K
|US500-SEP25
|21K
|SILVER
|-2.5K
|US500Cash
|28K
|Visa
|343
|Palantir
|2.6K
|Netflix
|3.4K
|EURUSD
|-5.2K
|US500-JUN25
|-7.4K
|HK50Cash
|273
|GER40Cash
|-33K
|EQT
|384
|Micron
|432
|Tapestry
|668
|Cisco
|165
|Broadcom
|1.3K
|ETHUSD
|2.4K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +371.96 USD
En kötü işlem: -265 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +357.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 156.60 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 15" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
