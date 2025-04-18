SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / JhonseLeo1
William Herrera

JhonseLeo1

William Herrera
0 inceleme
Güvenilirlik
25 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 239%
XMGlobal-MT5 15
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
262
Kârla kapanan işlemler:
203 (77.48%)
Zararla kapanan işlemler:
59 (22.52%)
En iyi işlem:
371.96 USD
En kötü işlem:
-264.64 USD
Brüt kâr:
6 817.13 USD (5 489 688 pips)
Brüt zarar:
-3 566.34 USD (5 779 835 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (357.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
552.14 USD (15)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
70.86%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
2.81
Alış işlemleri:
183 (69.85%)
Satış işlemleri:
79 (30.15%)
Kâr faktörü:
1.91
Beklenen getiri:
12.41 USD
Ortalama kâr:
33.58 USD
Ortalama zarar:
-60.45 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-1 156.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 156.60 USD (6)
Aylık büyüme:
33.82%
Yıllık tahmin:
410.38%
Algo alım-satım:
24%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 156.60 USD (33.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.12% (1 156.60 USD)
Varlığa göre:
78.50% (2 772.37 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD 64
BTCUSD 60
US500-SEP25 40
SILVER 27
US500Cash 21
Visa 20
Palantir 8
Netflix 3
EURUSD 3
US500-JUN25 3
HK50Cash 2
GER40Cash 2
EQT 2
Micron 2
Tapestry 2
Cisco 1
Broadcom 1
ETHUSD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD 1.5K
BTCUSD 952
US500-SEP25 159
SILVER 299
US500Cash 261
Visa 71
Palantir 64
Netflix 32
EURUSD -55
US500-JUN25 -61
HK50Cash 57
GER40Cash -103
EQT 11
Micron 18
Tapestry 10
Cisco 7
Broadcom 12
ETHUSD -1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD 56K
BTCUSD -358K
US500-SEP25 21K
SILVER -2.5K
US500Cash 28K
Visa 343
Palantir 2.6K
Netflix 3.4K
EURUSD -5.2K
US500-JUN25 -7.4K
HK50Cash 273
GER40Cash -33K
EQT 384
Micron 432
Tapestry 668
Cisco 165
Broadcom 1.3K
ETHUSD 2.4K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +371.96 USD
En kötü işlem: -265 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +357.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 156.60 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 15" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.08.09 18:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.14 06:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.11 03:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.03 11:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.03 10:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.03 09:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.03 03:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.03 02:18
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 19:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 18:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 17:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 16:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 03:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 14:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.23 06:41
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.95% of days out of 76 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.20 16:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.19 22:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.19 19:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.19 17:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.19 14:39
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol