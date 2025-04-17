SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / BobiTradingX
Cristlan Ionut Bobi

BobiTradingX

Cristlan Ionut Bobi
0 inceleme
24 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -10%
FTMO-Server2
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
249
Kârla kapanan işlemler:
112 (44.97%)
Zararla kapanan işlemler:
137 (55.02%)
En iyi işlem:
207.30 EUR
En kötü işlem:
-175.75 EUR
Brüt kâr:
3 698.92 EUR (206 327 pips)
Brüt zarar:
-4 698.78 EUR (185 552 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (65.45 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
428.74 EUR (3)
Sharpe oranı:
-0.08
Alım-satım etkinliği:
4.73%
Maks. mevduat yükü:
39.22%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
41 dakika
Düzelme faktörü:
-0.60
Alış işlemleri:
139 (55.82%)
Satış işlemleri:
110 (44.18%)
Kâr faktörü:
0.79
Beklenen getiri:
-4.02 EUR
Ortalama kâr:
33.03 EUR
Ortalama zarar:
-34.30 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-389.34 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-389.34 EUR (11)
Aylık büyüme:
-2.90%
Yıllık tahmin:
-35.16%
Algo alım-satım:
1%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
999.86 EUR
Maksimum:
1 662.59 EUR (15.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.59% (1 662.59 EUR)
Varlığa göre:
1.83% (182.47 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 123
US30.cash 34
GER40.cash 34
EURUSD 26
US100.cash 13
GBPUSD 12
UK100.cash 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -844
US30.cash 627
GER40.cash -341
EURUSD -743
US100.cash 5
GBPUSD 168
UK100.cash -14
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -3.6K
US30.cash 48K
GER40.cash -22K
EURUSD -1.5K
US100.cash -15
GBPUSD 420
UK100.cash -185
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +207.30 EUR
En kötü işlem: -176 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +65.45 EUR
Maksimum ardışık zarar: -389.34 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FTMO-Server2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexChief-Demo
3.00 × 1
İnceleme yok
2025.09.25 09:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 11:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 14:32
No swaps are charged
2025.09.14 14:32
No swaps are charged
2025.09.12 07:41
No swaps are charged on the signal account
2025.09.01 00:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 06:42
No swaps are charged
2025.08.14 06:42
No swaps are charged
2025.08.13 09:18
No swaps are charged on the signal account
2025.08.10 09:38
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.28 10:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 20:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.18 01:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 13:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.26 16:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.05 15:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.04 19:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.14 19:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.14 14:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.09 11:09
Share of days for 80% of growth is too low
