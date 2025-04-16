SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Axion Small Deposit
Mr Bruno Miguel Tavares Ganhao

Axion Small Deposit

Mr Bruno Miguel Tavares Ganhao
0 inceleme
Güvenilirlik
22 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 167%
FusionMarkets-Live 2
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 469
Kârla kapanan işlemler:
1 863 (75.45%)
Zararla kapanan işlemler:
606 (24.54%)
En iyi işlem:
19.28 GBP
En kötü işlem:
-33.10 GBP
Brüt kâr:
983.80 GBP (76 689 pips)
Brüt zarar:
-792.05 GBP (55 777 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (7.05 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
29.65 GBP (8)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
35.78%
Maks. mevduat yükü:
135.35%
En son işlem:
11 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.74
Alış işlemleri:
1 614 (65.37%)
Satış işlemleri:
855 (34.63%)
Kâr faktörü:
1.24
Beklenen getiri:
0.08 GBP
Ortalama kâr:
0.53 GBP
Ortalama zarar:
-1.31 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-208.89 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-208.89 GBP (11)
Aylık büyüme:
-13.73%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.07 GBP
Maksimum:
257.71 GBP (39.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
43.25% (257.26 GBP)
Varlığa göre:
42.95% (109.40 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 2326
GBPCAD 36
AUDCAD 29
GBPUSD 22
AUDUSD 18
USDCHF 17
USDCAD 14
NZDCAD 5
AUDNZD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 229
GBPCAD 6
AUDCAD 3
GBPUSD 3
AUDUSD 2
USDCHF 0
USDCAD 1
NZDCAD 1
AUDNZD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 18K
GBPCAD 1.1K
AUDCAD 348
GBPUSD 446
AUDUSD 324
USDCHF -11
USDCAD 238
NZDCAD 180
AUDNZD 134
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +19.28 GBP
En kötü işlem: -33 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +7.05 GBP
Maksimum ardışık zarar: -208.89 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live18
0.00 × 1
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
Axi-US03-Live
0.00 × 1
LEO-Live
0.00 × 1
PurpleTradingSC-04Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 2
Exness-Real14
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live20
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live05
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.69 × 68
ICMarketsSC-Live24
0.74 × 74
FusionMarkets-Demo
0.91 × 66
ICTrading-Live29
0.94 × 72
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
1.02 × 613
FPMarkets-Live4
1.14 × 7
TradeMaxGlobal-Live4
1.33 × 3
EurotradeSA-Live01
1.38 × 8
ICMarketsSC-Live04
1.57 × 296
Exness-Real17
1.70 × 10
ICMarketsSC-Live15
1.72 × 29
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
FusionMarkets-Live 2
1.93 × 378
Trading Forex Currencies on M15 and M1 Charts. 
Good results with small drawdown. 
This was started with a $100 account to prove that you can start with a small deposit so in the beginning some drawdown was expected. 
Normally no overnight and weekend exposure.
Enjoy trading and only use what you can afford to risk. 
İnceleme yok
2025.09.23 16:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 03:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 16:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.09 06:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 20:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 19:29
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 14:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 11:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.08 00:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 01:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.21 07:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.07 18:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 17:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.25 22:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.21 07:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.19 12:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.19 10:10
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.05.17 20:01
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.07 23:24
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.07 23:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Axion Small Deposit
Ayda 30 USD
167%
0
0
USD
339
GBP
22
100%
2 469
75%
36%
1.24
0.08
GBP
43%
1:100
