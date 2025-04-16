- Büyüme
İşlemler:
2 469
Kârla kapanan işlemler:
1 863 (75.45%)
Zararla kapanan işlemler:
606 (24.54%)
En iyi işlem:
19.28 GBP
En kötü işlem:
-33.10 GBP
Brüt kâr:
983.80 GBP (76 689 pips)
Brüt zarar:
-792.05 GBP (55 777 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (7.05 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
29.65 GBP (8)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
35.78%
Maks. mevduat yükü:
135.35%
En son işlem:
11 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.74
Alış işlemleri:
1 614 (65.37%)
Satış işlemleri:
855 (34.63%)
Kâr faktörü:
1.24
Beklenen getiri:
0.08 GBP
Ortalama kâr:
0.53 GBP
Ortalama zarar:
-1.31 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-208.89 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-208.89 GBP (11)
Aylık büyüme:
-13.73%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.07 GBP
Maksimum:
257.71 GBP (39.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
43.25% (257.26 GBP)
Varlığa göre:
42.95% (109.40 GBP)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|2326
|GBPCAD
|36
|AUDCAD
|29
|GBPUSD
|22
|AUDUSD
|18
|USDCHF
|17
|USDCAD
|14
|NZDCAD
|5
|AUDNZD
|2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|229
|GBPCAD
|6
|AUDCAD
|3
|GBPUSD
|3
|AUDUSD
|2
|USDCHF
|0
|USDCAD
|1
|NZDCAD
|1
|AUDNZD
|1
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|18K
|GBPCAD
|1.1K
|AUDCAD
|348
|GBPUSD
|446
|AUDUSD
|324
|USDCHF
|-11
|USDCAD
|238
|NZDCAD
|180
|AUDNZD
|134
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +19.28 GBP
En kötü işlem: -33 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +7.05 GBP
Maksimum ardışık zarar: -208.89 GBP
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Live
|0.00 × 1
|
LEO-Live
|0.00 × 1
|
PurpleTradingSC-04Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
Exness-Real14
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live20
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live05
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.69 × 68
|
ICMarketsSC-Live24
|0.74 × 74
|
FusionMarkets-Demo
|0.91 × 66
|
ICTrading-Live29
|0.94 × 72
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|1.02 × 613
|
FPMarkets-Live4
|1.14 × 7
|
TradeMaxGlobal-Live4
|1.33 × 3
|
EurotradeSA-Live01
|1.38 × 8
|
ICMarketsSC-Live04
|1.57 × 296
|
Exness-Real17
|1.70 × 10
|
ICMarketsSC-Live15
|1.72 × 29
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
FusionMarkets-Live 2
|1.93 × 378
Trading Forex Currencies on M15 and M1 Charts.
Good results with small drawdown.
This was started with a $100 account to prove that you can start with a small deposit so in the beginning some drawdown was expected.
Normally no overnight and weekend exposure.
Enjoy trading and only use what you can afford to risk.
İnceleme yok
