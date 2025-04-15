SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / ICTrading_BTC
Adrian Nieves De La Cruz

ICTrading_BTC

Adrian Nieves De La Cruz
0 inceleme
24 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -40%
CapitalPointTrading-Live29
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 767
Kârla kapanan işlemler:
1 809 (65.37%)
Zararla kapanan işlemler:
958 (34.62%)
En iyi işlem:
19.76 EUR
En kötü işlem:
-33.72 EUR
Brüt kâr:
3 254.19 EUR (20 040 231 pips)
Brüt zarar:
-3 606.36 EUR (26 418 867 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (8.04 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
65.51 EUR (19)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
59.86%
Maks. mevduat yükü:
17.64%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
103
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-0.60
Alış işlemleri:
1 364 (49.30%)
Satış işlemleri:
1 403 (50.70%)
Kâr faktörü:
0.90
Beklenen getiri:
-0.13 EUR
Ortalama kâr:
1.80 EUR
Ortalama zarar:
-3.76 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-62.10 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-80.15 EUR (10)
Aylık büyüme:
-7.81%
Yıllık tahmin:
-91.53%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
359.44 EUR
Maksimum:
584.37 EUR (47.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
52.02% (584.37 EUR)
Varlığa göre:
21.42% (138.86 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 1512
BTCUSD 844
USDJPY 329
GBPAUD 22
AUDCAD 20
NZDCAD 13
AUDNZD 11
GBPCHF 8
AUDUSD 3
EURAUD 3
EURCHF 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 405
BTCUSD -693
USDJPY 1
GBPAUD -13
AUDCAD -47
NZDCAD 37
AUDNZD -67
GBPCHF 1
AUDUSD 7
EURAUD -34
EURCHF 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 27K
BTCUSD -6.4M
USDJPY 886
GBPAUD -485
AUDCAD -90
NZDCAD 2.6K
AUDNZD -3.8K
GBPCHF 59
AUDUSD 185
EURAUD -1.3K
EURCHF 7
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +19.76 EUR
En kötü işlem: -34 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +8.04 EUR
Maksimum ardışık zarar: -62.10 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-Live29" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.18 23:44
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.01 02:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 01:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.31 21:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.29 03:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.29 01:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 17:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.27 23:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 03:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.22 01:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 15:48
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.3% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 11:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.15 17:12
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.35% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 02:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 08:21
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.4% of days out of 91 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 21:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.02 15:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.27% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.24 16:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.18 08:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.17 15:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.56% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
