- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2 266
Kârla kapanan işlemler:
1 268 (55.95%)
Zararla kapanan işlemler:
998 (44.04%)
En iyi işlem:
4 738.00 USD
En kötü işlem:
-2 155.92 USD
Brüt kâr:
77 060.33 USD (3 556 023 pips)
Brüt zarar:
-27 960.23 USD (2 935 367 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (5 092.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 375.61 USD (10)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
65.71%
Maks. mevduat yükü:
130.28%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
8.52
Alış işlemleri:
1 574 (69.46%)
Satış işlemleri:
692 (30.54%)
Kâr faktörü:
2.76
Beklenen getiri:
21.67 USD
Ortalama kâr:
60.77 USD
Ortalama zarar:
-28.02 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-258.96 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 764.32 USD (3)
Aylık büyüme:
60.48%
Yıllık tahmin:
733.82%
Algo alım-satım:
72%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
384.84 USD
Maksimum:
5 764.32 USD (20.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
52.28% (436.54 USD)
Varlığa göre:
80.63% (20 909.32 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1356
|USTEC
|869
|GBPUSD
|27
|XAGUSD
|8
|AUDUSD
|2
|ETHUSD
|1
|CADCHF
|1
|AUDJPY
|1
|UK100
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|33K
|USTEC
|12K
|GBPUSD
|2.4K
|XAGUSD
|2K
|AUDUSD
|89
|ETHUSD
|248
|CADCHF
|-215
|AUDJPY
|161
|UK100
|109
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|771K
|USTEC
|-158K
|GBPUSD
|1.7K
|XAGUSD
|1.3K
|AUDUSD
|357
|ETHUSD
|2.5K
|CADCHF
|-171
|AUDJPY
|237
|UK100
|1K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4 738.00 USD
En kötü işlem: -2 156 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +5 092.71 USD
Maksimum ardışık zarar: -258.96 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
XM.COM-Real 14
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 2
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 1
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
Exness-Real15
|0.00 × 10
|
AM-Live2
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 17
|0.00 × 1
|
MYFXMarkets-US03-Live
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real04
|0.00 × 1
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 1
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 26
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 8
..
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
1 123%
1
4.6K
USD
USD
24K
USD
USD
24
72%
2 266
55%
66%
2.75
21.67
USD
USD
81%
1:200