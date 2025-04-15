SinyallerBölümler
SYED MUHAMMAD AZIM

Double

SYED MUHAMMAD AZIM
0 inceleme
Güvenilirlik
24 hafta
1 / 4.6K USD
büyüme başlangıcı: 2025 1 123%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 266
Kârla kapanan işlemler:
1 268 (55.95%)
Zararla kapanan işlemler:
998 (44.04%)
En iyi işlem:
4 738.00 USD
En kötü işlem:
-2 155.92 USD
Brüt kâr:
77 060.33 USD (3 556 023 pips)
Brüt zarar:
-27 960.23 USD (2 935 367 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (5 092.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 375.61 USD (10)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
65.71%
Maks. mevduat yükü:
130.28%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
8.52
Alış işlemleri:
1 574 (69.46%)
Satış işlemleri:
692 (30.54%)
Kâr faktörü:
2.76
Beklenen getiri:
21.67 USD
Ortalama kâr:
60.77 USD
Ortalama zarar:
-28.02 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-258.96 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 764.32 USD (3)
Aylık büyüme:
60.48%
Yıllık tahmin:
733.82%
Algo alım-satım:
72%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
384.84 USD
Maksimum:
5 764.32 USD (20.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
52.28% (436.54 USD)
Varlığa göre:
80.63% (20 909.32 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1356
USTEC 869
GBPUSD 27
XAGUSD 8
AUDUSD 2
ETHUSD 1
CADCHF 1
AUDJPY 1
UK100 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 33K
USTEC 12K
GBPUSD 2.4K
XAGUSD 2K
AUDUSD 89
ETHUSD 248
CADCHF -215
AUDJPY 161
UK100 109
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 771K
USTEC -158K
GBPUSD 1.7K
XAGUSD 1.3K
AUDUSD 357
ETHUSD 2.5K
CADCHF -171
AUDJPY 237
UK100 1K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4 738.00 USD
En kötü işlem: -2 156 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +5 092.71 USD
Maksimum ardışık zarar: -258.96 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
XM.COM-Real 14
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 1
GoMarkets-Real 1
0.00 × 2
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
OANDA-v20 Live
0.00 × 1
FXOpen-ECN Live Server
0.00 × 1
Exness-Real15
0.00 × 10
AM-Live2
0.00 × 3
ICMarkets-Live05
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live08
0.00 × 1
XM.COM-Real 17
0.00 × 1
MYFXMarkets-US03-Live
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 1
Just2Trade-Real2
0.00 × 1
FxPro.com-Real04
0.00 × 1
ForexChief-DirectFX
0.00 × 1
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
Alpari-Trade
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 26
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 8
316 daha fazla...
..
İnceleme yok
2025.09.11 16:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 14:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 14:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.21 15:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.21 13:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.15 13:06
No swaps are charged on the signal account
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.09 11:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.08 17:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.08 16:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.08 11:51
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 16:11
No swaps are charged
2025.08.04 16:11
No swaps are charged
2025.08.01 20:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 10:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.30 14:26
No swaps are charged on the signal account
