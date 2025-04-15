SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / AI Starter Pack EA
Guillaume Jean Baptiste Nicolas Mulois

AI Starter Pack EA

Guillaume Jean Baptiste Nicolas Mulois
0 inceleme
Güvenilirlik
24 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 219%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 534
Kârla kapanan işlemler:
1 242 (80.96%)
Zararla kapanan işlemler:
292 (19.04%)
En iyi işlem:
218.98 EUR
En kötü işlem:
-37.27 EUR
Brüt kâr:
4 820.80 EUR (428 958 pips)
Brüt zarar:
-434.40 EUR (51 444 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
56 (46.72 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
428.38 EUR (8)
Sharpe oranı:
0.30
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
10.89%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
36
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
95.88
Alış işlemleri:
1 071 (69.82%)
Satış işlemleri:
463 (30.18%)
Kâr faktörü:
11.10
Beklenen getiri:
2.86 EUR
Ortalama kâr:
3.88 EUR
Ortalama zarar:
-1.49 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-45.75 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-45.75 EUR (11)
Aylık büyüme:
27.36%
Yıllık tahmin:
332.01%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
45.75 EUR (1.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.48% (45.75 EUR)
Varlığa göre:
74.04% (4 724.39 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD 615
AUDCAD 444
AUDNZD 394
XAUUSD 81
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD 1.6K
AUDCAD 1.1K
AUDNZD 345
XAUUSD 1.9K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD 103K
AUDCAD 66K
AUDNZD 42K
XAUUSD 177K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +218.98 EUR
En kötü işlem: -37 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +46.72 EUR
Maksimum ardışık zarar: -45.75 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlackBullMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

UniverseWheel-Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live04
0.00 × 6
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
FBS-Real-6
0.00 × 1
FBS-Real-10
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 21
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live26
0.08 × 26
Axi-US06-Live
0.47 × 108
ATCBrokers-Live 1
0.70 × 305
BlackBullMarkets-Live
1.23 × 663
MEXIntGroup-Real
3.35 × 17
FBS-Real-8
5.00 × 1
AI Stater Pack IA
İnceleme yok
2025.09.09 14:21
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.29 15:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 15:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 04:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 02:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 01:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 14:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 13:16
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 12:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 09:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 07:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 01:43
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 00:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 19:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 14:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 04:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 09:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 04:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 08:50
No swaps are charged
2025.07.31 08:50
No swaps are charged
