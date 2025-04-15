- Büyüme
İşlemler:
1 534
Kârla kapanan işlemler:
1 242 (80.96%)
Zararla kapanan işlemler:
292 (19.04%)
En iyi işlem:
218.98 EUR
En kötü işlem:
-37.27 EUR
Brüt kâr:
4 820.80 EUR (428 958 pips)
Brüt zarar:
-434.40 EUR (51 444 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
56 (46.72 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
428.38 EUR (8)
Sharpe oranı:
0.30
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
10.89%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
36
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
95.88
Alış işlemleri:
1 071 (69.82%)
Satış işlemleri:
463 (30.18%)
Kâr faktörü:
11.10
Beklenen getiri:
2.86 EUR
Ortalama kâr:
3.88 EUR
Ortalama zarar:
-1.49 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-45.75 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-45.75 EUR (11)
Aylık büyüme:
27.36%
Yıllık tahmin:
332.01%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
45.75 EUR (1.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.48% (45.75 EUR)
Varlığa göre:
74.04% (4 724.39 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|615
|AUDCAD
|444
|AUDNZD
|394
|XAUUSD
|81
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDCAD
|1.6K
|AUDCAD
|1.1K
|AUDNZD
|345
|XAUUSD
|1.9K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDCAD
|103K
|AUDCAD
|66K
|AUDNZD
|42K
|XAUUSD
|177K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +218.98 EUR
En kötü işlem: -37 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +46.72 EUR
Maksimum ardışık zarar: -45.75 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlackBullMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 6
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FBS-Real-6
|0.00 × 1
|
FBS-Real-10
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 21
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live26
|0.08 × 26
|
Axi-US06-Live
|0.47 × 108
|
ATCBrokers-Live 1
|0.70 × 305
|
BlackBullMarkets-Live
|1.23 × 663
|
MEXIntGroup-Real
|3.35 × 17
|
FBS-Real-8
|5.00 × 1
AI Stater Pack IA
İnceleme yok