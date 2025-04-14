SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Saving Gold 888
Jirapong Kreusonthi

Saving Gold 888

Jirapong Kreusonthi
0 inceleme
Güvenilirlik
26 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 30%
FBS-Real-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 620
Kârla kapanan işlemler:
1 087 (67.09%)
Zararla kapanan işlemler:
533 (32.90%)
En iyi işlem:
1 879.23 USD
En kötü işlem:
-403.82 USD
Brüt kâr:
13 949.33 USD (522 157 pips)
Brüt zarar:
-9 548.80 USD (502 078 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (66.46 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 870.03 USD (3)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
45.26%
Maks. mevduat yükü:
17.15%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
55
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
1.58
Alış işlemleri:
913 (56.36%)
Satış işlemleri:
707 (43.64%)
Kâr faktörü:
1.46
Beklenen getiri:
2.72 USD
Ortalama kâr:
12.83 USD
Ortalama zarar:
-17.92 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-2 792.51 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 792.51 USD (12)
Aylık büyüme:
3.28%
Yıllık tahmin:
41.21%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.82 USD
Maksimum:
2 792.51 USD (57.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.90% (2 792.51 USD)
Varlığa göre:
32.00% (6 597.29 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1615
EURUSD 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 4.4K
EURUSD -3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 20K
EURUSD -289
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 879.23 USD
En kötü işlem: -404 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +66.46 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 792.51 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AUSForex-Live
0.00 × 1
CMCMarkets1-Europe
0.00 × 2
RoboForex-ProCent-2
0.00 × 1
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
EagleFX-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
PowerTrade-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
TradersWay-Live 2
0.00 × 5
FPMarkets-Live2
0.00 × 2
XMGlobal-Real 32
0.00 × 1
NewWinFx-REAL
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
Longhorn-Real2
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
XMTrading-Real 48
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
TitanFX-05
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
BDSwissGlobal-Real01
0.00 × 1
170 daha fazla...
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Saving Gold 888
Ayda 30 USD
30%
0
0
USD
21K
USD
26
98%
1 620
67%
45%
1.46
2.72
USD
32%
1:500
