Xing Jian Zheng

Zxjlovemt4XAUUSD

Xing Jian Zheng
0 inceleme
Güvenilirlik
29 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 222%
ECMarkets-Live06
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
8 823
Kârla kapanan işlemler:
6 232 (70.63%)
Zararla kapanan işlemler:
2 591 (29.37%)
En iyi işlem:
24 449.40 USD
En kötü işlem:
-13 966.40 USD
Brüt kâr:
95 768.69 USD (1 922 876 pips)
Brüt zarar:
-77 372.62 USD (1 758 014 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
71 (777.24 USD)
Maksimum ardışık kâr:
24 545.20 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
35.84%
Maks. mevduat yükü:
43.31%
En son işlem:
43 dakika önce
Hafta başına işlemler:
1200
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
1.15
Alış işlemleri:
7 501 (85.02%)
Satış işlemleri:
1 322 (14.98%)
Kâr faktörü:
1.24
Beklenen getiri:
2.09 USD
Ortalama kâr:
15.37 USD
Ortalama zarar:
-29.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
56 (-7 990.89 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13 966.40 USD (1)
Aylık büyüme:
23.36%
Yıllık tahmin:
283.49%
Algo alım-satım:
47%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6 292.43 USD
Maksimum:
16 039.08 USD (70.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
91.21% (13 966.40 USD)
Varlığa göre:
76.42% (19 734.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 8817
BTCUSD 5
EURUSD 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 18K
BTCUSD 0
EURUSD 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 161K
BTCUSD 4K
EURUSD -14
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +24 449.40 USD
En kötü işlem: -13 966 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +777.24 USD
Maksimum ardışık zarar: -7 990.89 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ECMarkets-Live06" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real28
0.00 × 1
DBGMarkets-Live
3.57 × 21
xChief-DirectFX
6.30 × 30
2025.10.08 06:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 07:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.23 12:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 14:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 09:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 07:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 02:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 04:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 15:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.21 11:24
No swaps are charged
2025.07.21 11:24
No swaps are charged
2025.07.14 16:50
No swaps are charged on the signal account
2025.06.15 04:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.15 03:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.02 16:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.20 04:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.20 04:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.72% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.20 01:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.15 23:43
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.05.14 22:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
