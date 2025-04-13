SinyallerBölümler
Heru Budiman Sutanto St

Valbury 30K

Heru Budiman Sutanto St
0 inceleme
Güvenilirlik
27 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 34%
ValburyAsiaFutures-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 233
Kârla kapanan işlemler:
623 (50.52%)
Zararla kapanan işlemler:
610 (49.47%)
En iyi işlem:
1 810.23 USD
En kötü işlem:
-798.72 USD
Brüt kâr:
32 160.93 USD (293 846 pips)
Brüt zarar:
-23 030.10 USD (356 481 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (660.41 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 155.71 USD (2)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
41.91%
Maks. mevduat yükü:
16.28%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
4.67
Alış işlemleri:
673 (54.58%)
Satış işlemleri:
560 (45.42%)
Kâr faktörü:
1.40
Beklenen getiri:
7.41 USD
Ortalama kâr:
51.62 USD
Ortalama zarar:
-37.75 USD
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-1 631.67 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 631.67 USD (18)
Aylık büyüme:
3.02%
Yıllık tahmin:
36.61%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
617.84 USD
Maksimum:
1 953.70 USD (4.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.86% (1 953.70 USD)
Varlığa göre:
17.75% (5 594.09 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY.fs1 1026
XAUUSD.fs1 207
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY.fs1 3.7K
XAUUSD.fs1 5.5K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY.fs1 -58K
XAUUSD.fs1 -2.2K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 810.23 USD
En kötü işlem: -799 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 18
Maksimum ardışık kâr: +660.41 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 631.67 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ValburyAsiaFutures-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.18 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 08:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 06:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 02:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 11:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.26 01:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 08:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.18 05:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 09:29
No swaps are charged
2025.08.14 09:29
No swaps are charged
2025.08.12 12:30
No swaps are charged on the signal account
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.06 07:36
No swaps are charged on the signal account
2025.08.05 03:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 13:58
No swaps are charged
2025.08.04 13:58
No swaps are charged
2025.08.04 12:24
No swaps are charged on the signal account
2025.07.24 01:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.22 07:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
