SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Max Finance
Maksim Bodrov

Max Finance

Maksim Bodrov
0 inceleme
Güvenilirlik
25 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 126%
AMarkets-Real
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
465
Kârla kapanan işlemler:
413 (88.81%)
Zararla kapanan işlemler:
52 (11.18%)
En iyi işlem:
24.62 USD
En kötü işlem:
-92.71 USD
Brüt kâr:
464.36 USD (143 255 pips)
Brüt zarar:
-338.53 USD (100 001 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
42 (64.49 USD)
Maksimum ardışık kâr:
64.49 USD (42)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
91.59%
Maks. mevduat yükü:
156.54%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.01
Alış işlemleri:
285 (61.29%)
Satış işlemleri:
180 (38.71%)
Kâr faktörü:
1.37
Beklenen getiri:
0.27 USD
Ortalama kâr:
1.12 USD
Ortalama zarar:
-6.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-40.37 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-92.71 USD (1)
Aylık büyüme:
6.57%
Yıllık tahmin:
79.72%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
27.94 USD
Maksimum:
124.10 USD (63.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
63.52% (124.10 USD)
Varlığa göre:
70.00% (151.28 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 345
S&P500.spot 63
ETHUSD 39
XAUUSD 18
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 136
S&P500.spot 8
ETHUSD 9
XAUUSD -27
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 16K
S&P500.spot 8K
ETHUSD 22K
XAUUSD -2.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +24.62 USD
En kötü işlem: -93 USD
Maksimum ardışık kazanç: 42
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +64.49 USD
Maksimum ardışık zarar: -40.37 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AMarkets-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

SolidECN-Server
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 9
0.09 × 164
ICMarketsSC-MT5
1.03 × 29
PhillipFutures-Server
1.50 × 8
AMarkets-Real
2.85 × 3140
ForexClub-MT5 Real Server
3.07 × 123
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.50 × 2
FreshForex-MT5
3.67 × 3
RoboForex-Pro
7.00 × 20
Торговля осуществляется в ручном режиме.
İnceleme yok
2025.09.23 17:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 13:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 11:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 04:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 03:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 20:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 19:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 16:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 15:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 10:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 14:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 20:17
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 3.8% of days out of 158 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.05 15:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.17 19:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.13 10:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.13 07:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.12 10:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.12 08:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 15:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 09:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
