İşlemler:
465
Kârla kapanan işlemler:
413 (88.81%)
Zararla kapanan işlemler:
52 (11.18%)
En iyi işlem:
24.62 USD
En kötü işlem:
-92.71 USD
Brüt kâr:
464.36 USD (143 255 pips)
Brüt zarar:
-338.53 USD (100 001 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
42 (64.49 USD)
Maksimum ardışık kâr:
64.49 USD (42)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
91.59%
Maks. mevduat yükü:
156.54%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.01
Alış işlemleri:
285 (61.29%)
Satış işlemleri:
180 (38.71%)
Kâr faktörü:
1.37
Beklenen getiri:
0.27 USD
Ortalama kâr:
1.12 USD
Ortalama zarar:
-6.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-40.37 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-92.71 USD (1)
Aylık büyüme:
6.57%
Yıllık tahmin:
79.72%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
27.94 USD
Maksimum:
124.10 USD (63.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
63.52% (124.10 USD)
Varlığa göre:
70.00% (151.28 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|345
|S&P500.spot
|63
|ETHUSD
|39
|XAUUSD
|18
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|136
|S&P500.spot
|8
|ETHUSD
|9
|XAUUSD
|-27
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|16K
|S&P500.spot
|8K
|ETHUSD
|22K
|XAUUSD
|-2.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
En iyi işlem: +24.62 USD
En kötü işlem: -93 USD
Maksimum ardışık kazanç: 42
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +64.49 USD
Maksimum ardışık zarar: -40.37 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AMarkets-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
SolidECN-Server
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.09 × 164
|
ICMarketsSC-MT5
|1.03 × 29
|
PhillipFutures-Server
|1.50 × 8
|
AMarkets-Real
|2.85 × 3140
|
ForexClub-MT5 Real Server
|3.07 × 123
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.50 × 2
|
FreshForex-MT5
|3.67 × 3
|
RoboForex-Pro
|7.00 × 20
Торговля осуществляется в ручном режиме.
