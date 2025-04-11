SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Libra GOLD
Ko-ji Ueyama

Libra GOLD

Ko-ji Ueyama
0 inceleme
Güvenilirlik
45 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 9%
TitanFX-MT5-01
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
895
Kârla kapanan işlemler:
306 (34.18%)
Zararla kapanan işlemler:
589 (65.81%)
En iyi işlem:
131.88 USD
En kötü işlem:
-31.35 USD
Brüt kâr:
5 564.05 USD (211 531 pips)
Brüt zarar:
-5 473.84 USD (200 848 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (62.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
257.08 USD (2)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
15.19%
Maks. mevduat yükü:
15.44%
En son işlem:
9 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.12
Alış işlemleri:
389 (43.46%)
Satış işlemleri:
506 (56.54%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
0.10 USD
Ortalama kâr:
18.18 USD
Ortalama zarar:
-9.29 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-165.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-169.51 USD (8)
Aylık büyüme:
-16.83%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
264.88 USD
Maksimum:
758.57 USD (41.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
41.03% (758.57 USD)
Varlığa göre:
3.06% (41.52 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 895
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 90
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 11K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +131.88 USD
En kötü işlem: -31 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +62.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -165.33 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TitanFX-MT5-01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ValutradesSeychelles-Live
1.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
2.00 × 1
TitanFX-MT5-01
2.15 × 194
Exness-MT5Real5
2.50 × 16
RoboForex-ECN
3.28 × 137
Tickmill-Live
3.65 × 48
DooTechnology-Live
4.12 × 879
AUSCommercial-Live
4.24 × 21
Teletrade-Sharp ECN
5.24 × 1579
ICMarketsSC-MT5-2
7.45 × 29
XMTrading-MT5 3
10.78 × 18
Exness-MT5Real15
16.00 × 1
İnceleme yok
2025.09.26 08:42
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 01:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 02:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged on the signal account
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.08.28 13:17
No swaps are charged on the signal account
2025.08.26 22:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 10:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 09:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 12:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 01:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 14:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 12:23
No swaps are charged
2025.07.17 12:23
No swaps are charged
2025.07.17 07:46
No swaps are charged on the signal account
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.