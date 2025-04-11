- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
895
Kârla kapanan işlemler:
306 (34.18%)
Zararla kapanan işlemler:
589 (65.81%)
En iyi işlem:
131.88 USD
En kötü işlem:
-31.35 USD
Brüt kâr:
5 564.05 USD (211 531 pips)
Brüt zarar:
-5 473.84 USD (200 848 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (62.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
257.08 USD (2)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
15.19%
Maks. mevduat yükü:
15.44%
En son işlem:
9 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.12
Alış işlemleri:
389 (43.46%)
Satış işlemleri:
506 (56.54%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
0.10 USD
Ortalama kâr:
18.18 USD
Ortalama zarar:
-9.29 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-165.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-169.51 USD (8)
Aylık büyüme:
-16.83%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
264.88 USD
Maksimum:
758.57 USD (41.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
41.03% (758.57 USD)
Varlığa göre:
3.06% (41.52 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|895
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|90
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|11K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +131.88 USD
En kötü işlem: -31 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +62.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -165.33 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TitanFX-MT5-01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ValutradesSeychelles-Live
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|2.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|2.15 × 194
|
Exness-MT5Real5
|2.50 × 16
|
RoboForex-ECN
|3.28 × 137
|
Tickmill-Live
|3.65 × 48
|
DooTechnology-Live
|4.12 × 879
|
AUSCommercial-Live
|4.24 × 21
|
Teletrade-Sharp ECN
|5.24 × 1579
|
ICMarketsSC-MT5-2
|7.45 × 29
|
XMTrading-MT5 3
|10.78 × 18
|
Exness-MT5Real15
|16.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
9%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
45
99%
895
34%
15%
1.01
0.10
USD
USD
41%
1:500