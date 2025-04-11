SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Jake Vantage HKer2
Sik Keung Lee

Jake Vantage HKer2

Sik Keung Lee
0 inceleme
Güvenilirlik
24 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 586%
VantageInternational-Live 5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
412
Kârla kapanan işlemler:
341 (82.76%)
Zararla kapanan işlemler:
71 (17.23%)
En iyi işlem:
185.07 USD
En kötü işlem:
-228.12 USD
Brüt kâr:
5 751.30 USD (92 305 pips)
Brüt zarar:
-2 527.71 USD (39 316 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (337.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
349.64 USD (2)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
94.74%
Maks. mevduat yükü:
111.43%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
6.32
Alış işlemleri:
290 (70.39%)
Satış işlemleri:
122 (29.61%)
Kâr faktörü:
2.28
Beklenen getiri:
7.82 USD
Ortalama kâr:
16.87 USD
Ortalama zarar:
-35.60 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-510.18 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-510.18 USD (4)
Aylık büyüme:
30.92%
Yıllık tahmin:
375.20%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
510.18 USD (21.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.73% (510.18 USD)
Varlığa göre:
83.88% (1 574.05 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
CHFJPY+ 47
GBPNZD+ 33
EURCAD+ 28
EURJPY+ 26
CADJPY+ 25
GBPJPY+ 25
EURNZD+ 23
GBPCAD+ 22
EURAUD+ 22
EURGBP+ 19
NZDUSD+ 15
NZDJPY+ 15
USDJPY+ 14
AUDCAD+ 13
NZDCAD+ 12
USDCAD+ 11
EURUSD+ 8
AUDUSD+ 7
AUDNZD+ 7
USDCHF+ 7
GBPAUD+ 6
GBPCHF+ 5
GBPUSD+ 5
CADCHF+ 4
AUDJPY+ 4
NZDCHF+ 3
AUDCHF+ 3
EURCHF+ 3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
CHFJPY+ 493
GBPNZD+ 249
EURCAD+ 351
EURJPY+ 166
CADJPY+ 305
GBPJPY+ 225
EURNZD+ -253
GBPCAD+ 155
EURAUD+ 212
EURGBP+ -188
NZDUSD+ 108
NZDJPY+ 125
USDJPY+ 63
AUDCAD+ 83
NZDCAD+ 115
USDCAD+ 85
EURUSD+ 104
AUDUSD+ 97
AUDNZD+ 69
USDCHF+ 105
GBPAUD+ 90
GBPCHF+ 121
GBPUSD+ 96
CADCHF+ 89
AUDJPY+ 54
NZDCHF+ 24
AUDCHF+ 34
EURCHF+ 45
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
CHFJPY+ 7.3K
GBPNZD+ 2.2K
EURCAD+ 4.8K
EURJPY+ 2.6K
CADJPY+ 4.4K
GBPJPY+ 640
EURNZD+ -739
GBPCAD+ 3.9K
EURAUD+ 3.4K
EURGBP+ -1.6K
NZDUSD+ 2.5K
NZDJPY+ 3.4K
USDJPY+ 529
AUDCAD+ 1.9K
NZDCAD+ 2.7K
USDCAD+ 822
EURUSD+ 1.3K
AUDUSD+ 1.9K
AUDNZD+ 1.6K
USDCHF+ 1.3K
GBPAUD+ 1.8K
GBPCHF+ 975
GBPUSD+ 2K
CADCHF+ 761
AUDJPY+ 1.2K
NZDCHF+ 302
AUDCHF+ 486
EURCHF+ 721
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +185.07 USD
En kötü işlem: -228 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +337.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -510.18 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Copy 1/5 lot from HKer2 mother 80202 0828
2025.09.23 12:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 10:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 07:12
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.21 22:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.21 21:27
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 15:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 14:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 07:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 06:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 02:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 00:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 23:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 21:44
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 20:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 15:18
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 14:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 08:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.21 15:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.21 08:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
