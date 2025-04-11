- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
412
Kârla kapanan işlemler:
341 (82.76%)
Zararla kapanan işlemler:
71 (17.23%)
En iyi işlem:
185.07 USD
En kötü işlem:
-228.12 USD
Brüt kâr:
5 751.30 USD (92 305 pips)
Brüt zarar:
-2 527.71 USD (39 316 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (337.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
349.64 USD (2)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
94.74%
Maks. mevduat yükü:
111.43%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
6.32
Alış işlemleri:
290 (70.39%)
Satış işlemleri:
122 (29.61%)
Kâr faktörü:
2.28
Beklenen getiri:
7.82 USD
Ortalama kâr:
16.87 USD
Ortalama zarar:
-35.60 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-510.18 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-510.18 USD (4)
Aylık büyüme:
30.92%
Yıllık tahmin:
375.20%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
510.18 USD (21.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.73% (510.18 USD)
Varlığa göre:
83.88% (1 574.05 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|CHFJPY+
|47
|GBPNZD+
|33
|EURCAD+
|28
|EURJPY+
|26
|CADJPY+
|25
|GBPJPY+
|25
|EURNZD+
|23
|GBPCAD+
|22
|EURAUD+
|22
|EURGBP+
|19
|NZDUSD+
|15
|NZDJPY+
|15
|USDJPY+
|14
|AUDCAD+
|13
|NZDCAD+
|12
|USDCAD+
|11
|EURUSD+
|8
|AUDUSD+
|7
|AUDNZD+
|7
|USDCHF+
|7
|GBPAUD+
|6
|GBPCHF+
|5
|GBPUSD+
|5
|CADCHF+
|4
|AUDJPY+
|4
|NZDCHF+
|3
|AUDCHF+
|3
|EURCHF+
|3
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|CHFJPY+
|493
|GBPNZD+
|249
|EURCAD+
|351
|EURJPY+
|166
|CADJPY+
|305
|GBPJPY+
|225
|EURNZD+
|-253
|GBPCAD+
|155
|EURAUD+
|212
|EURGBP+
|-188
|NZDUSD+
|108
|NZDJPY+
|125
|USDJPY+
|63
|AUDCAD+
|83
|NZDCAD+
|115
|USDCAD+
|85
|EURUSD+
|104
|AUDUSD+
|97
|AUDNZD+
|69
|USDCHF+
|105
|GBPAUD+
|90
|GBPCHF+
|121
|GBPUSD+
|96
|CADCHF+
|89
|AUDJPY+
|54
|NZDCHF+
|24
|AUDCHF+
|34
|EURCHF+
|45
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|CHFJPY+
|7.3K
|GBPNZD+
|2.2K
|EURCAD+
|4.8K
|EURJPY+
|2.6K
|CADJPY+
|4.4K
|GBPJPY+
|640
|EURNZD+
|-739
|GBPCAD+
|3.9K
|EURAUD+
|3.4K
|EURGBP+
|-1.6K
|NZDUSD+
|2.5K
|NZDJPY+
|3.4K
|USDJPY+
|529
|AUDCAD+
|1.9K
|NZDCAD+
|2.7K
|USDCAD+
|822
|EURUSD+
|1.3K
|AUDUSD+
|1.9K
|AUDNZD+
|1.6K
|USDCHF+
|1.3K
|GBPAUD+
|1.8K
|GBPCHF+
|975
|GBPUSD+
|2K
|CADCHF+
|761
|AUDJPY+
|1.2K
|NZDCHF+
|302
|AUDCHF+
|486
|EURCHF+
|721
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +185.07 USD
En kötü işlem: -228 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +337.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -510.18 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Copy 1/5 lot from HKer2 mother 80202 0828
İnceleme yok