SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Way to stars updated
Wei Tu

Way to stars updated

Wei Tu
0 inceleme
Güvenilirlik
23 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 148%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
377
Kârla kapanan işlemler:
278 (73.74%)
Zararla kapanan işlemler:
99 (26.26%)
En iyi işlem:
1.78 USD
En kötü işlem:
-5.99 USD
Brüt kâr:
208.81 USD (21 120 pips)
Brüt zarar:
-60.44 USD (5 857 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
126 (164.02 USD)
Maksimum ardışık kâr:
164.02 USD (126)
Sharpe oranı:
0.50
Alım-satım etkinliği:
1.16%
Maks. mevduat yükü:
5.68%
En son işlem:
26 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
4.70
Alış işlemleri:
140 (37.14%)
Satış işlemleri:
237 (62.86%)
Kâr faktörü:
3.45
Beklenen getiri:
0.39 USD
Ortalama kâr:
0.75 USD
Ortalama zarar:
-0.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-2.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-31.55 USD (15)
Aylık büyüme:
0.39%
Yıllık tahmin:
4.71%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
31.55 USD (11.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.62% (31.55 USD)
Varlığa göre:
10.18% (27.50 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 377
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 148
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 15K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1.78 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 126
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +164.02 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.90 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

EverestCM-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 5
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 1
Axiory-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICTrading-MT5-4
0.25 × 12
Exness-MT5Real8
0.28 × 421
ICMarketsEU-MT5-2
0.29 × 7
BlackBullMarkets-Live
0.36 × 103
ICMarketsSC-MT5-4
0.38 × 1642
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FusionMarkets-Live
0.47 × 132
ForexClub-MT5 Real Server
0.53 × 459
ICMarketsSC-MT5
0.56 × 2067
GoMarkets-Live
0.64 × 87
71 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.08 01:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.25 22:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 01:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 20:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 02:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 20:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 00:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.16 21:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 05:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 20:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.24 01:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.12 21:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 00:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.29 00:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.22 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.21 01:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.06 22:11
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.05 11:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.30 21:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.30 20:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
