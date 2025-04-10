- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
377
Kârla kapanan işlemler:
278 (73.74%)
Zararla kapanan işlemler:
99 (26.26%)
En iyi işlem:
1.78 USD
En kötü işlem:
-5.99 USD
Brüt kâr:
208.81 USD (21 120 pips)
Brüt zarar:
-60.44 USD (5 857 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
126 (164.02 USD)
Maksimum ardışık kâr:
164.02 USD (126)
Sharpe oranı:
0.50
Alım-satım etkinliği:
1.16%
Maks. mevduat yükü:
5.68%
En son işlem:
26 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
4.70
Alış işlemleri:
140 (37.14%)
Satış işlemleri:
237 (62.86%)
Kâr faktörü:
3.45
Beklenen getiri:
0.39 USD
Ortalama kâr:
0.75 USD
Ortalama zarar:
-0.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-2.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-31.55 USD (15)
Aylık büyüme:
0.39%
Yıllık tahmin:
4.71%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
31.55 USD (11.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.62% (31.55 USD)
Varlığa göre:
10.18% (27.50 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|377
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|148
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|15K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1.78 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 126
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +164.02 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.90 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 5
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICTrading-MT5-4
|0.25 × 12
|
Exness-MT5Real8
|0.28 × 421
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.29 × 7
|
BlackBullMarkets-Live
|0.36 × 103
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.38 × 1642
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FusionMarkets-Live
|0.47 × 132
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.53 × 459
|
ICMarketsSC-MT5
|0.56 × 2067
|
GoMarkets-Live
|0.64 × 87
